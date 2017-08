La federació obre la porta a l'Araberri per ser a la LEB Or

La comissió delegada de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha informat aquest divendres que dóna de temps fins a la una del migdia del proper dimecres, 30 d'agost, per tal qua qualsevol equip compleixi els requisits de documentació exigits per ocupar la divuitena plaça a la lliga LEB Or, la que va deixar vacant el Betis Energía Plus quan va ser readmès per la lliga Endesa. D'aquesta manera, a efectes pràctics, tot sembla indiciar que serà l'Araberri vitorià qui ocuparà aquest lloc, ja que és qui en les darreres setmanes va mostrar la seva predisposició a tornar a aquesta categoria.

El conjunt alabès, que la temporada passada va acabar en la dotzena posició de la lliga LEB Or, va perdre la categoria aquest estiu per un error burocràtic a l'hora de formalitzar la seva inscripció, el mateix que va succeir amb d'altres equips com el Zornotza o el Marin Peixe Galego. L'Araberri havia de fer arribar la documentació pertinent al Consell Superior d'Esports en el termini de deu dies, però va quedar a l'espera que hi hagués algun lloc lliure a la segona categoria del bàsquet estatal, la mateixa a la qual jugarà l'ICL Manresa. Aquest fet va succeir després que els jutjats obliguessin l'ACB a acceptar el Betis Energía Plus i es generés una divuitena plaça a la lliga LEB Or.

Convençuts d'obtenir-la

Fa pocs dies, el president de l'Araberri, Óscar Vázquez, va fer unes declaracions al Diario de Álaba en les quals explicava que «la federació espanyola coneix la nostra situació i quan el Betis renunciï a la seva plaça a la LEB ens l'ofertarà a nosaltres». Vázquez no tenia cap dubte que això passaria, tot i que ja havien passat onze dies des que el conjunt sevillà havia estat admès la màxima categoria i la federació encara no havia obert el termini per tal que algú altre ocupés aquest lloc que, per mèrits esportius, li correspon.

Aquest és el segon estiu seguit que l'Araberri es troba en aquesta situació, ja que la temporada passada també va tenir dificultats per formalitzar la seva inscripció a la LEB Or i llavors va haver de córrer per formar una plantilla competitiva. Aquest cop, una vegada s'accepti que l'Araberri serà el divuitè i últim equip de la LEB Or, presumiblement dimecres, els vitorians tindran quatre setmanes i mitja per formar un equip, el segon basc de la categoria després del Sammic d'Azpeitia.