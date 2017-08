El britànic Ashley Hamilton tanca la plantilla de l'ICL

L'ICL Manresa ja té la peça que li mancava per tancar la plantilla. L'escollit és Ashley Hamilton, aler-pivot de 28 anys i 2.01 m. d'alçada, que signa per un any amb opció a un altre i que arriba procedent del Lavrio de la Primera Divisió grega, on la temporada passada va fer una mitjana de 8,7 i 4,7 rebots per partit.



Hamilton completa el joc interior que formen els nouvinguts Jordi Trias i Javi Múgica, a més del jove Jordan Sakho. I com que aquesta darrer fitxatge ocupa plaça de comuntario, la seva arribada pot obrir la porta del primer equip a l'egipci Ahmed Kalaf.



"És un jugador molt actiu, tant en defensa com en atac, que ens pot aportar molt; a més, té variants en el joc, i pot jugar tant des de fora cap a dins, com al pal baix", explica Román Montañez, director esportiu de l'ICL.



Tot i que va néixer a Hamburg, Alemanya, Hamilton és britànic i té experiència a diferents països, també a Espanya: va jugar al Gran Canària i al CB Tenefe de Lliga EBA, abans de marxar als Estats Units i estudiar cinc anys a la universitat de Loyola Marymount. Després, com a professional, ha estat Itàlia, Ucraïna, el Liban i Grècia.