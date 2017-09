L'ICL es presenta al Congost amb una victòria

L'ICL Manresa s'ha presentat davant els seus aficionats amb una victòria davant el Barça B (80-74). Però l'estrena al Nou Congost no ha servit perquè l'equip fes realitat una gesta: guanyar per més de 19 punts i classificar-se per a la final de la Lliga Catalana LEB.

Lundberg, amb 16 punts, ha estat el màxim anotador, seguit de Muñoz i Hamilton, amb 13 cada un, i Gintvainis, amb 12. El millor del filial barcelonista ha estat Gerun, amb 14 punts.

L'ICL ha començat a obrir escletxa ja en el primer quart: als punts inicials de Trias (4) s'hi ha sumat l'anotació de Hamilton i la intimiadació final de Sakho. A més, quan l'equip ha pogut córrer, ha anotat amb facilitat davant un Barça B imprecís però agosarat (25-16).

A l'inici del segon quart, el tap espectacular l'ha signat Trias sobre Gerun. Però acte seguit, el Barça ha trobat cistella amb facilitat i s'ha acostat fins al 32-30. La reacció de l'ICL, amb dos triples seguits de Gintvainis, ha permès obrir escletxa (48-36). Però Velicka ha replicat amb dos triples (48-42).

A la represa, l'ICL ha continuat amb la tònica del segon quart, sense poder deixar enrere un Barça que ha sapigut trobar Gerun per fer mal a la pintura. I Sergi Martínez ha fet emergir el seu talent (56-55). El partit es complicava i els manresans han sapigut fer un esforç final de quart per distanciar-se, amb Hamilton al capdavant (66-58).

La major intensitat defensiva a l'inici del darrer quart ha permès a l'equip tornar a situar-se amb deu punts de marge (71-61). Una diferència que no creixia més perquè Gerun s'ha fet l'amo de la pintura (75-70). De fet, el Barça B s'ha acostat a tres punts. Però el triomf no ha perillat al Congost gràcies a les cistelles de Lundberg i Muñoz. L'average, però, no ha estat recuperable en cap moment.