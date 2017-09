Aleix Duran: «Quan hem corregut, hem estat difícils de parar»

L'entrenador de l'ICL Manresa, Aleix Duran, es va mostrar satisfet per la victòria i per l'evolució de l'equip, encara que va lamentar no classificar-se per a la final de la Lliga Catalana. «L'average era massa ampli», va recordar sobre els 20 punts de marge que havia de superar.

Malgrat tot, Duran va destacar el bon partit que havien fet davant un Barça B «amb molt talent», i va explicar que en el tram final havien patit per segellar el triomf perquè és un aspecte que encara han de treballar. A més, va destacar que «la fatiga» els havia passat factura: estan preparant l'equip per arribar en òptimes condicions a l'estrena de la lliga del dia 1 d'octubre. «Hem de fer molta càrrega física perquè volem fer un joc fresc», va dir Duran, que en el primer partit de lliga, contra el Càceres, espera veure la millor versió de l'ICL, la que ahir es va veure en alguns moments. «Quan hem corregut, hem estat difícils de parar», va destacar, abans d'explicar que «en alguns punts estem per sobre del que m'esperava».