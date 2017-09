Un rival convertit en el millor planter del Nou Congost

? L'ICL s'enfronta aquest vespre a l'Osca, un equip d'on sovint ha pescat jugadors les últimes temporades. L'estiu del 2014, el conjunt manresà va fitxar l'ala lituà Marius Grigonis procedent del conjunt aragonès. Aquest any, un altre lituà ha seguit el mateix camí: el base Jokubas Gintvainis. I entremig, l'ICL va fitxar el base Lluís Costa, que va aterrar al Nou Congost el febrer del 2016. A més, Pierre Oriola, després de desvincular-se del Manresa, va fer un gran any a Osca: el seu rendiment li va servir de trampolí per fitxar pel Sevilla de l'ACB.