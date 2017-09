L'ICL avança al dia 30 de setembre el partit contra el Càceres

El partit entre l'ICL Manresa i el Cáceres Patrimonio de la Humanidad es disputarà dissabte dia 30 a les 20.30 del vespre, després que el club hagi demanat canviar la data i l'hora (inicialment estava previst per a l'1 d'octubre, dia del referèndum). El canvi s'ha confirmat, segons el Bàsquet Maresa, tant amb el Càceres com amb la Federació Espanyola. Serà l'entrena dels d'Aleix Duran al Nou Congost en partit de lliga, a la LEB Or.