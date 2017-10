L'ICL cau a Melilla després de fallar dos triples per guanyar

L'ICL Manresa suma la primera derrota de la temporada a la LEB Or en la segona jornada, després de caure a la pista del Melilla, un altre dels candidats a l'ascens, per 68-66. En un partit molt igualat, els manresans han tingut opcions de victòria fins al darrer instant: en el seu últim atac, de 3,7 segons, Álvaro Muñoz i Lluis Costa han fallat dos triples per guanyar el partit.

Els manresans han començat el partit entonats, amb Gabriel Lundberg liderant l'anotació: el danès ha 10 punts durant el primer quart, que ha acabat amb empat (21-21). Una igualtat que s'ha mantingut en el segon període, però els locals han obert una petita escletxa gràcies a la feina en el joc interior del pivot Fran Guerra, que ja suma 11 punts i 6 rebots.

Al tercer quart s'ha vist un recital d'Álvaro Muñoz, que ha anotat 17 punts en aquest període i l'ICL s'ha arribat a posar per davant (52-53). I un parcial de 0-7 ha permès a l'ICL escapar-se 57-60 a l'inicio del darrer període.

Però el partit ha continuat molt igualat i no s'ha decidit fins als darrers instants. Lluis Costa ha anotat una safata a 33 segons del final per situar el 64-65. La rèplica era de Fran Guerra, que ha anotat després de rebot en atac a falta de 19 segons (66-65). En l'atac següent, Hamilton només ha anotat un tir lliure, per empatar. I en la darrera possessió del Melilla, Dani Rodríguez ha anotat la cistella de la victòria, ja que els tirs posteriors manresans no han entrat.