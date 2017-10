L'ICL Manresa torna a casa per retrobar el camí de la victòria

Cinc dies després de l'ensopegada a Melilla, la primera de la temporada a la LEB Or, l'ICL té la oportunitat de reaccionar davant la seva afició, en la visita al Nou Congost del Tau Castelló, que té el mateix balanç (1-1) que els manresans. Un calendari atapeït que deixa conseqüències en la plantilla: Costa, Hamilton i Jou arrosseguen problemes físics. Però Aleix Duran espera que l'equip recuperi la millor cara aquest vespre.

«Ens enfrontament a un equip que requereix molt energia, que juga amb molt ritme. No només per la velocitat, sinó pel nombre de possessions», destaca Duran. «Es juga tirs molt aviat, castiga totes les pauses que puguis fer. Sempre que veuen un avantatge, ho intenten aprofitar».

Aquest joc del conjunt castellonenc, explica el tècnic del conjunt manresà, «fa que gastis molta energia i concentració. La gent que sigui a pista no pot descansar ni un segon. Fins i tot després de cistella no tens ni temps de celebrar-la, per dir-ho així, perquè ja estan atacant».

Per tot plegat, Aleix Duran explica que «el plantejament és aturar aquest joc que ells busquen i mantenir el ritme a l'ofensiu, que és la nostra millor arma, el que més costa d'aturar als altres equips». La cosigna, per tant, serà que l'equip pugui córrer, que és com es troba més còmoda i com anota amb més facilitat.

Per frenar el ritme del Tau, serà important aturar els seus bases: Steirnarsson i Faner. Però amb el dubte de Lluís Costa, que té una punxada muscular a la part posterior d'un genoll, altres jugadors hauran de fer-ho. «Tenim Lundberg, que va fer un bon treball defensiu contra els exteriors del Càceres. I a Melilla vam anar canviant les defenses sobre Dani Rodríguez per desgastar-lo. I tenim en Dani García, que ha fet un treball extraordinari a la pretemporada», analitza el tècnic.



La batalla del rebot



Davant hi haurà un equip amb dos interiors que destaquen en el rebot, un dels punts febles de l'equip a Melilla: va perdre aquesta pugna per 27-42. Aquest vespre, arriben al Congost Edu Gatell, quart màxim anotador i rebotador de la lliga (10 per partit), i Tautvydas Sabonis, sisè de la competició en rebots (9 per partit).

«Tenim exteriors que ens ajuden molt en el rebot. No és un tema que em preocupi especialment. Els números absoluts són molts clar, però com més falles tu, més oportunitats té el rival», explicava Aleix Duran sobre la batalla perduda als taulers de Melilla. «Ens van agafar rebots molt mentals: un entre quatre jugadors i treuen un dos més un, el rebot final del partit».

Duran considera circumstancial que els dos rivals que més punts els han anotat en els partits inicials siguin interiors: el lituà Jakstas amb el Càceres (18 punts) i Fran Guerra (15 punts i 11 rebots) amb el Melilla. «L'equip és molt obedient en aturar els focus exteriors d'anotació rival», detalla per explicar aquesta productivitat dels pivots rivals. «Va passar amb Ward, del Càceres. Estàvem pendents d'ajudar en la seva defensa i deixàvem altres situacions més soles. I a Melilla ens preocupava molt Dani Rodríguez i els seus ales, que són grans tiradors».