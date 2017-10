Les mans ràpides dels jugadors de l'ICL ja lideren la LEB Or

El tècnic del Tau Castelló, Toni Ten, va ser molt gràfic per definir el nivell defensiu de l'ICL en el partit de dimecres a la nit al Nou Congost: «No podíem fer tres passades seguides». Els manresans, després d'un mal inici, van posar en pràctica el que els demana el seu entrenador, Aleix Duran: defensar per poder córrer. Un pla que va resultar determinant, en especial per l'aportació del californià Noah Allen, que va recuperar 8 pilotes.

«Si mires com ha fet els punts, vuit o deu han estat de safates al contraatac, a partir de vuit recuperacions que ha fet ell sol», va destacar Duran. «Que faci vuit recuperacions cada partit és difícil». De fet, en els dos partits anteriors, Allen no havia sumat cap recuperació. Però amb les vuit de dimecres, la seva mitjana és de 2,67, una xifra que el situa com el cinquè millor de la competició.

Davant el Tau Castelló, l'ICL va recuperar fins a 21 pilotes, més que els dos partits anteriors sumats (17). En total, els manresans han sumat 38 recuperacions i se situen com el millor equip de la competició en aquest apartat: 12,7 de mitjana, davant del Breogán, amb 10,5.

Al fons d'aquesta classificació hi ha el Melilla, botxí de l'ICL en la jornada anterior, amb 3,7 de mitjana. I el segueixen el Sammic (4) i l'Oviedo (4,7). Xifres molt baixes però que no impedeixen tant als melillencs com als asturians encapçalar la classificació amb un balanç de 3-0. Darrere seu, però, ja s'hi situa l'ICL, amb dos triomfs i una derrota, i amb la segona millor defensa del campionat després de tres partits: 67,7 punts encaixats de mitjana, només darrere del Melilla, que en rep 65,7.

De fet, en un sol partit, el de dimecres, l'ICL ja va recuperar més pilotes (21) que cinc conjunts en les tres jornades disputades: Melilla (11), Sammic (12), Oviedo (14), Lleida (15) i Araberri (20). També en suma menys el Valladolid (10), que només ha jugat dos partits, com el Bregán (21).



Cinc jugadors destacats

Entre els 30 millors jugadors de la LEB Or en recuperacions hi ha fins a cinc jugadors de l'ICL. El millor, és clar, és Noah Allen, un pilar en defensa: 2,67 de pilotes robades de mitjana. De fet, el californià només ha sumat en aquest apartat en el duel de dimecres. Però ja va signar la millor marca de la lliga en aquest curs.

«Amb el físic i l'energia que té, defensivament ens ajuda molt. Potser hi haurà dies que no robarà tantes pilotes i no podrà fer cistelles sol, però sí que provocarà que el rival faci mals tirs o que un company robi la pilota», destacava dimecres Aleix Duran.

El segueix en aquest apartat Guillem Jou, l'onzè millor de tota la competició: ha recuperat quatre pilotes en els dos partits que ha disputat. De fet, les quatre les va robar dimecres en els menys de 8 minuts que va ser a pista, al tram final. «Aquest nivell de mans defensiu que demanem a l'equip i que no fem sempre, ell l'ha donat», elogiava també el tècnic.

Completen la llista de manresans destacats en recuperacions Jordi Trias (2 de mitjana), Gabriel Lundberg (1,67) i Ashley Hamilton (1,33), encara que lluny de les 3,33 per partit del nigerà Caleb Agada, del Prat, i el lituà Tautvydas Slezas, del Palma, els líders estadístics de la LEB Or.