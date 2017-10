«Hem demostrat caràcter i personalitat en un final igualat»

Aleix Duran va començar la roda de premsa amb dues mencions especials, però no eren per cap dels jugadors: «Vull agrair al club que, en una setmana tan intensa de partit, ha fet l'esforç de posar-nos un avió per venir a Palència. No tots els equips s'ho poden permetre. Són petits detalls que poden marcar l'energia que podíem tenir al final». I va afegir: «Tot el cos tècnic que no viatja amb l'equip ha agafat un cotxe i ha fet cinc hores i mitja de camí per ser aquí. Per tant, estic molt content també per ells».

Però arribar a un final tan alegre no va ser fàcil. «Volíem marcar nosaltres el camí però no ha estat així. Ells han agafat la iniciativa. Anàvem a remolc», va explicar Duran sobre l'inici. Però l'equip va saber reaccionar i jugar amb els nervis del Palència. «En un final igualat, per la seva necessitat, això se li podia girar en contra. Hem tingut caràcter per aconseguir-ho i personalitat per fer-ho».

Del millor jugador del partit, Jordi Trias, el tècnic egarenc va destacar que té «moltes coses bones i les ha demostrat. Els rivals intenten buscar les coses no tan bones, però té característiques difícils d'igualar. Ha demostrat que és un jugador determinant en aquesta lliga i gràcies a ell, hem tingut les opcions dels últims tirs per tancar el partit».

Un tirs que es van jugar Lundberg i Muñoz, molt encertats. Un fet que Duran també va destacar: no sempre apareix el mateix home per jugar-se-la. «Ens fa menys previsibles. Tenim gent amb personalitat. Però hem de tenir més rigor. L'equilibri entre la disciplina i la personalitat d'aquests jugadors és clau. I poden ser Lundberg o Muñoz, o també Costa o Gintvainis, que ha gestionat un gran final».

Duran també va destacar que el triomf tenia mèrit perquè «el Palència és una de les millors plantilles de la lliga. En uns mesos segur que serà a la part de dalt. Ara, però, hi ha uns resultats i una classificació estranya».

Per la seva part, Jordi Trias es va mostrar modest: «No m'agrada parlar de mi, destaco l'equip». Tot i això, explicava com havia pogut lluir: «Se'm va fitxar per assumir la responsabilitat i he vist que tenia avantatge amb el meu defensor i ho he volgut aprofitar».