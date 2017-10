Hamilton té molèsties a un peu però podrà jugar a Vitòria

El jugador anglès de l'ICL Manresa Ashley Hamilton viatjarà demà a Vitòria per al partit de la cinquena jornada de la lliga LEB Or que enfrontarà els manresans amb l'Araberri tot i que no ha tingut una setmana senzilla. Segons ha desvetllat aquest divendres el tècnic, Aleix Duran, en la prèvia del partit, Hamilton es va fer un cop en el partit que el seu equip va guanyar a Palència i s'ha perdut alguns entrenaments.

Així, l'ala-pivot té una capsulitis a un dit d'un peu i s'ha hagut d'evitar que fes alguns entrenaments per tal que no s'agreugés .Sembla que no tindrà problema per viatjar, però sí que podria notar molèsties durant un partit en el qual els vitorians poden estrenar un nou jugador interior, el txec Adam Pechacek, provinent de l'Obradoiro i que ja ha estat inscrit a la federació. Tot i les dificultats de Hamilton, si no hi ha canvis d'última hora, l'ICL viatjarà amb els deu jugadors del primer equip i sense ningú del vinculat.