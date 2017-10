L'Araberri guanya alçada amb Pechacek abans de rebre l'ICL

L'Araberri, el rival de l'ICL Manresa aquest proper diumenge a la LEB Or, ha reforçat el seu joc interior amb l'arribada de l'ala-pivot txec Adam Pechacek, de 22 anys i 2,07 metres d'alçada, que arriba cedit per l'Obradoiro.

D'aquesta manera, el conjunt basc suma un efectiu més a una plantilla que va haver de construir a corre-cuita abans de l'inici de temporada, ja que va ser repescat a última hora per ocupar la plaça del Betis, readmès a l'ACB. Malgrat aquestes presses per fer una plantilla nova, l'Araberri és una de les revelacions del curs: té un balanç de 3-1, com l'ICL.

Txec internacional en totes les categories, Pechacek va arribar a l'Obradoiro fa un any com una aposta de futur. En la seva estrena a l'ACB només va jugar 14 partits, en els quals va signar unes mitjanes de 2 punts i 1,5 rebots en poc més de 6 minuts per partit.

El millor partit de Pechacek la temporada passada va ser precisament contra l'ICL, al Nou Congost: 6 punts i 6 rebots per a 9 de valoració en 15 minuts de joc. Un duel que l'Obradoiro va guanyar per un igualat 78-82.

Aquesta temporada, Pecachek ha disputat tres dels quatre partits amb l'Obradorio a la Lliga Endesa, amb unes mitjanes de 2,3 punts i 2 rebots en 10 minuts. Però el txec s'ha quedat sense lloc al conjunt gallec després de la recuperació del canadenc Jordan Bachynski, de 27 anys i 2,18 metres. Per això, l'Obradoiro ha preferit cedir Pechacek a la LEB Or.



Tres referents exteriors

L'arribada de Pechacek a l'equip vitorià servirà per equilibrar el seu joc, perquè els seus grans referents fins ara són exteriors. El més important, l'escorta John Dee, quart màxim anotador de la LEB Or, amb una mitjana de 16,25 punts per partit. El nord-americà signa el 40% en llançaments triples i aporta també 5 rebots de mitjana per partit.

Al costat de Dee, destaca també el base nord-americà Alec Wintering, el sisè millor passador de la competició, amb 4 assistències de mitjana (a més de 13 punts per partit). I el tercer home important de l'Araberri en la rotació exterior és l'ala Kedar Edwards, nascut a la Guyana, que fins ara té una mitjana de 12,25 punts per enfron-tament.