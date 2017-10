L'ICL frena l'embranzida de la revelació de la lliga

L´ICL Manresa ha sumat la quarta victòria de la temporada per situar-se amb un balanç de 4-1 i deixar enrere la revelació de la LEB Or en aquest inici de temporada, l´Araberri, a qui ha superat per 70-71.

Jordi Trias i Gabriel Lundberg, amb 12 punts cada un, han estat els màxims anotadors manresans. I han estat ben acompanyats per Sakho i Costa (9), Hamilton (8), i Muñoz i Allen (7). Per part local, entre Wintering, Dee i Edwards sumaven 48 dels 70 punts del seu equip.

Els manresans han remuntat a la segona part un duel que havia començat de manera desfavorable pel gran encert de Dee i Wintering, les dues grans estrelles locals: 19 punts entre els dos al primer quart (23-17).

El panorama no ha millorat per a l´ICL al segon quart, quan ha aparegut també el jove Cizmic, autor de 6 punts i 7 rebots al descans, moment en què la diferència ja era de 9 punts favorable a l´Araberri (43-34).

A la segona meitat, però, ha arribat la remuntada manresans, amb una millora en defensa, com acostuma ja a ser habitual. L´Araberri ha trigat gairebé 4 minuts en anotar, un fet que ha aprofitat l´ICL per anar-se acostant a poc a poc.

A cop de triple, d´Allen i de Costa, l´equip d´Aleix Duran s´ha situat a només un punt (51-50). I s'ha avançat per primer cop amb un ganxo de Sakho a l´inici del darrer quart (57-58). Restava encara molt partit i l'ICL ha sabut sobreviure de nou en un final ajustat en què cap dels dos equips ha anotat en les darreres possessions.