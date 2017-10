VÍDEO | Així reaccionen els jugadors de l'ICL en escoltar el nou himne

L'ICL Manresa ja ho té tot preparat per presentar el nou himne del club demà a les 19.00h a la Plana de l'Om. Els aficionats del Bàsquet Manresa han conegut aquesta setmana fragments del nou himne, però els jugadors han estat més afortunats i ja l'han pogut escoltar.



El club ha fet pública la seva reacció al escoltar les notes escrites pel músic Miquel Coll amb l´ajuda d´un grup de treball format per seguidors i gent del club. Per les paraules i els gests dels jugadors de l'ICL, l'himne agradarà a l'afició del Congost.



Tot seguit, el vídeo:





?? Falten 24 hores!

?? Reacció dels jugadors al nou himne!

???? Els ha agradat molt. Us esperem:

? 19:00 ?? Plana de l'Om

?? #ÉslhoradelsValents pic.twitter.com/INfCo0IoDN — ICL Manresa (@BasquetManresa) 24 d´octubre de 2017