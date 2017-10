Així sona el nou himne del Bàsquet Manresa. Escolta'l!

El Bàsquet Manresa està d'estrena. Des d'aquest dimecres a les 7 de la tarda ja es pot escoltar el seu nou himne. La peça s'ha difós a través de Youtube paral·lelament a la seva posada de llarg en una cerimònia a la Plana de l'Om. El club fa una crida a l'afició perquè s'aprengui la peça creada per Miquel Coll perquè ja es pugui cantar en el partit de lliga que els bagencs disputaran diumenge, al Nou Congost, contra el Barça B.

El creador de la lletra i la música de la peça explicava ahir a Regió7 que «la proposta me la van fer a l'inici de l'any i els vaig presentar un seguit de possibilitats abans de l'estiu perquè escollissin la que els agradava més». El procediment de creació va ser interactiu ja que, de la mateixa manera que ha fet en d'altres encàrrecs d'aquest tipus, Coll va voler «parlar amb gent de les penyes perquè em diguessin què creien que havia de sortir a l'himne i com havia de ser. La meva satisfacció radica en el fet que una d'aquestes aficionades, quan el va sentir, s'hi va trobar reflectida i que havia sabut plasmar tot allò que m'havien explicat» del club.

Sac de gemecs

Un dels trets característics de l'himne és la presència de sons que poden semblar de gaita. Coll aclareix que «es tracta d'un sac de gemecs, un instrument molt català i que potser no està prou estès. Amb la seva presència, he volgut donar com un to de la Gàl·lia i dels irreductibles Astèrix i Obèlix», una de les imatges en les quals els agrada reflectir-se des del club per afirmar que lluiten contra rivals molt poderosos. En aquest sentit, primer vaig pensar «en fer una peça més solemne, però els aficionats em van parlar d'altres himnes més èpics, com el del Sevilla o el Betis, i vaig pensar que era més encertat tibar cap aquí».

Coll també espera que «sigui un himne que pugui perdurar en el temps, sempre ho desitgem quan treballem en composicions com aquestes, i que d'aquí a uns anys continuï sent estimat, tot i que també permet adaptar-lo a d'altres ritmes, segons les necessitats». Ahir, els jugadors van sentir per primer cop l'himne, segons es va veure a través de les xarxes socials del club, i va tenir una molt bona acollida.

