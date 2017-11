L'ICL rebrà el Peñas amb desconfiança

Podria semblar que el partit que l'ICL Manresa jugarà aquesta tarda contra el Levitec Osca és dels fàcils. S'ajunta el fet que els bagencs es mantenen imbatuts a casa, amb resultats força amplis excepte en el debut contra el Càceres, que acumulen cinc victòries seguides després de caure a Melilla i que el joc de l'equip s'està mostrant cada vegada més sòlid. La visita dels aragonesos, que només han guanyat tres dels set partits disputats, però, no es presenta senzilla per diversos condicionants, tant provinents del rival com del mateix ICL.

Mirant només a casa, la setmana ha estat complicada. El base Gintvainis, un dels ex del Peñas [el nom esportiu dels visitants avui] que té l'equip, ha tingut un procés víric i no se sap si serà a la pista; Jordan Sakho ha tingut un pinçament de menisc que també li ha fet perdre's alguns entrenaments; Ashley Hamilton segueix ranquejant del dolor d'un turmell i dels dits del peu i estrena plantilles. No està al cent per cent; a més, Álvaro Muñoz va haver d'anar a Madrid al funeral del seu avi i tampoc no ha tingut uns dies gaire tranquils. Amb aquesta situació prèvia, Duran no es refia gens del partit d'avui.

«Un rival que ofega»



Perquè, segons el tècnic egarenc de l'ICL, «precisament contra l'Osca necessitem molta energia i no hem pogut entrenar-nos amb la intensitat que requereix el partit. De tota manera, de la mateixa manera que el to de l'equip no es guanya en una setmana, ni en dues, que no perdem per haver passat una mala setmana».

Dels aragonesos opina que són un equip que «ofega els rivals. És la segona millor defensa de la lliga i aconsegueix que l'adversari perdi moltes pilotes. Quan vam jugar allà el setembre [victòria per 59-69] vam pensar que era pel poc rodatge, però llavors altres equips s'hi han trobat igual. La seva defensa fa fallar molts tirs i això provoca frustració». Per tant, «ells saben viure-hi i aprofiten les errades dels altres per aconseguir parcials favorables. Hem d'estar durs i obrir la seva defensa per després poder-la perforar».

També és un rival que té tres generadors de punts i de joc clars, l'ala Sergio Rodríguez, el pivot Albert Fontet i, sobretot, l'ala-pivot holandès Kevin van Wijk. En els entrenaments, però, segons Duran, «hem incidit a preparar coses contra ells, però també és importantíssim que no hi hagi convidats inesperats. Hem de tenir el màxim respecte cap als altres jugadors, que fins ara no han produït, per tal que no puguin anotar bàsquets fàcils» per una manca d'atenció.