Jordan Sakho, una qüestió de temps

Jordan Sakho va protagonitzar el mes de maig passat dues de les accions més aplaudides de la temporada al Nou Congost. Van ser dos taps contra el Reial Madrid que van il·lusionar la parròquia perquè deixaven entreveure el potencial del pivot congolès. Un potencial que aquest curs s'havia de fer realitat a la LEB Or i que, després d'un període d'adaptació, es comença a entreveure. Dimenge, davant l'Osca, Sakho va signar 8 punts i 12 rebots, i va igualar la seva millor valoració del curs, amb 25, com davant el Barça B.

El congolès, de només 20 anys, va aprofitar aquesta darrera jornada que Jordi Trias estava minvat després d'una nit de vòmits i diarrea. «Avui ha estat molts minuts a pista perquè el Jordi estava molt dèbil. Però si el Jordan ens pot donar 15 o 20 minuts del nivell d'avui, tenim un gran jugador a la lliga», va dir Aleix Duran.

El tècnic de l'ICL també va explicar l'evolució que està tenint el jove pivot africà, molt castigat per les faltes a principi de temporda: «Ell va madurant, va entenent quin nivell físic pot posar. Nosaltres l'intentem ajudar amb el vídeo: 'Mira, veus, aquesta mà o aquest avantbraç, segons com el posis, pot ser falta'. El Jordi [Trias] l'ajuda molt als entrenaments. 'Jordan, per això et xiularan falta...'. Tenir el Jordi també et dóna això. I ell, a poc a poc, va aprenent. Els àrbitres també el van coneixent, i veuen que és un jugador que va al cent per cent però que les seves accions només són intenses, que no vol dir que siguin falta».



El llast inicial de les faltes

Físic i intimidador, Sakho va tenir un inici de curs complicat: les faltes el condicionaven per fer la seva feina quan era a la pista. A la tercera jornada, contra el Tau Castelló, va ser eliminat per cinc faltes en poc més de 8 minuts. Un fet que va provocar la denúncia pública d'Aleix Duran: «Estic preocupat perquè no el respecten. A tots els partits li han xiulat cinc faltes. I em preocupa perquè no és un tema que depengui de nosaltres. És molt fàcil xiular-li faltes».

Al partit següent, a Palència, a Sakho li van xiular quatre faltes en poc més de 17 minuts. Una tendència que va anar a la baixa a mesura que passaven els partits. «Sakho per fi ha acabat el partit sense fer cinc faltes i ha demostrat el que ja fa als entrenaments», va explicar Duran a Vitòria, el 22 d'octubre. I a la setmana següent arribava un partidàs contra el Barça B. «Esperem que això d'avui no sigui la seva millor versió», va dir aleshores el tècnic manresà. «Comptàvem que Sakho és un bon cinc per a la categoria. Veurem si és regular». I la regularitat ha arribat quan s'ha acabat el llast de les faltes personals.

A Sakho només li van xiular dues faltes a Vitòria davant l'Araberri; de nou quatre en el duel amb el Barça B, en el seu millor partit del curs (12 punts i 11 rebots); una falta a Palma; i una també davant l'Osca, diumenge, en 26 minuts i 12 segons. Jugar més que mai li va permatre igualar el seu millor partit del curs.



Dels millors... si jugués més

La teoria diu que Jordan Sakho és el suplent de l'ICL Manresa en la posició de pivot de Jordi Trias, un dels jugadors més desequilibrants de la lliga. Però tots dos ja han jugat junts alguns moments, i Sakho ha demostrat que també pot dominar, però de manera diferent. Un recurs més per a Aleix Duran, que confia en la intimidació i la força del congolès.

De fet, Sakho és dels millors jugadors de la LEB Or en taps (8è) i en rebots totals (10è). I per minut jugat, seria dels millors també en rebots en atac. Els líders de la lliga en aquests apartats juguen molt més que Sakho i, per tant, tenen més possibilitats d'agafar més rebots o posar més taps. Però quan igualem les xifres a 40 minuts, el pivot de l'ICL surt vencedor en molts duels (vegeu el gràfic de la part baixa). Per exemple, Sakho encara ocuparia una millor posició en taps i rebots totals. I agafaria molts més rebots en atac que Gerun, el pivot del Barça B que domina la competició en molts aspectes. Però de moment, Sakho encara s'ha de guanyar els minuts i ha de continuar aprenent. Això sí, té al davant un futur brillant.