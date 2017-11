Jordan Sakho renova amb l'ICL Manresa fins el 2021

L'ICL Manresa ha fet oficial aquest dijous l'ampliació del contracte del pivot congolès Jordan Sakho pel que resta de temporada i tres cursos més. En la que està sent la seva primera campanya com a jugador del primer equip, Sakho està jugant vora 17 minuts per partit aportant una mitjana de 5,6 punts i 6 rebots. Unes dades, aquestes, que el consoliden com una de les apostes de futur més clares del club del Congost.

Jordan Sakho va arribar al Bàsquet Manresa la temporada passada, que va disputar a l'equip vinculat CB Martorell, i tenia contracte en vigor fins el 2019, vincle que ha ampliat amb la seva renovació.

En un comunicat emès pel club, Sakho parla de la seva renovació, i explica que està «molt content de seguir vinculat a l'ICL Manresa», el club on el congolès confessa haver pogut «créixer com a jugador i com a persona». Sakho diu també que «aquest és el club ideal per desenvolupar la meva carrera, i espero poder dur l'ICL Manresa a triomfs importants, però ara mateix només penso en seguir treballant per l'equip».