Sakho, «content de seguir vinculat a l'ICL Manresa»

L'ICL s'ha assegurat la continuïtat d'un dels seus pilars de futur, el pivot congolès Jordan Sakho, que ha ampliat la seva vinculació amb el club manresà dos anys més, fins al 30 de juny del 2021. D'aquesta manera, el Bàsquet Manresa reté el poderós interior de només 20 anys per a aquesta temporada i tres més.

Un cop oficialitzada la seva renovació, Sakho es mostra «molt content de seguir vinculat a l'ICL Manresa», sobretot perquè el club li ha donat l'oportunitat de «créixer com a jugador i com a persona». El pivot nascut a Kinshasa, la capital de la República Democràtica del Congo, afegeix que «aquest és el club ideal per desenvolupar la meva carrera, i espero poder dur l'ICL Manresa a triomfs importants, però ara mateix només penso en seguir treballant per l'equip».



Elogis de l'entrenador

Aleix Duran va valorar de manera positiva la renovació de Sakho: «Era una aposta clara d'aquest equip, a l'estiu ja ho vam dir. Com a ajudant, ja el vaig veure l'any passat treballant amb el primer equip i el nivell que donava era altíssim. Per tant, estàvem segurs que quan agafés la mida a la categoria i totes aquestes coses que hem anat parlant, que el deixen ser a pista per les faltes, seria un jugador que ens faria fer un pas endavant gran en físic gran».

Per al tècnic de l'ICL, a més, Sakho té un afegit important: «Compleix en implicació i en tot això que agrada tant al Congost. Ell ho té a nivell de deu. Si a això hi podem anar sumant bàsquet, tindrem un jugador molt important per al futur del club».

Aquesta temporada, Sakho ja s'ha convertit en membre de ple dret del primer equip i la seva importància a la plantilla d'Aleix Duran augmenta jornada rere jornada. La seva renovació arriba després d'igualar el seu millor partit del curs, davant l'Osca: 25 de valoració, amb 8 punts i 12 rebots en 26 minuts. I en els vuit primers partits de lliga té unes mitjanes de 5,6 punts i 6 rebots.



Aposta de futur

L'ICL va fitxar Sakho l'estiu del 2016 procedent del Torrelodones, el club madrileny amb qui havia jugat dos anys de júnior i un tercer a la Lliga EBA, on ja destacava als 18 anys: més de 12 punts i 10 rebots de mitjana.

La seva primera missió com a manresà era jugar amb el vinculat, el CB Martorell. Però el congolès ja es va guanyar minuts amb el primer equip a l'ACB: va debutar a la tercera jornada, a Múrcia, i a les ordres d'Ibon Navarro va acabar jugant 11 partits. En el seu millor partit, a Badalona, va sumar 6 punts i 9 rebots en 15 minuts davant el Joventut.

Al mateix temps, amb el CB Martorell va jugar 18 partits de Lliga EBA, amb unes mitjanes de 6,8 punts i 4,6 rebots. Un rendiment que va augmentar durant la fase d'ascens, quan va aportar 8 punts i més de 10 rebots en tres enfrontaments que van culminar amb l'ascens del vinculat manresà a la LEB Plata.