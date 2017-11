L´ICL visita un fortí acabat d´expugnar a Azpeitia

L'ICL Manresa va fer ahir el camí contrari a Sant Ignasi per anar a Azpeitia, localitat de naixement del religiós, i disputar aquest vespre (20.30 h) un duel inèdit davant el Sammic, conjunt que s'estrena a la categoria i que ja ha sumat quatre victòries aquesta temporada. I és precisament al seu pavelló, on ha sumat tres triomfs, que el Sammic s'envalenteix, amb l'ajuda i el suport de la seva afició. Això sí, en el seu últim partit a casa va perdre per 25 punts de marge.

«És un equip que està fent un bon bàsquet, que si juga còmode passa molt bé la pilota i treu avantatges perquè tenen bons sistemes», va destacar l'entrenador de l'ICL, Aleix Duran. «Tenen un bon percentatge en llançaments de tres i jugadors molt arrelats a la terra, i que a casa juguen amb una energia especial».

El Sammic, però, arriba al duel d'avui després d'encadenar tres derrotes, les dues últimes contundents: per 25 punts davant el Tau Castelló i per 17 a Palència. Aleix Duran va destacar que el partit davant el Castelló va ser «estrany», ja que la diferència va ser gran des de l'inici i el Sammic «es va desanimar». I a Palència, els bascos van lluitar fins als últims cinc minuts: «Però quan van veure que no podien es van deixar anar i la diferència va augmentar».



Tornada de Lundberg

L'ICL amb prou feines ha tingut dos dies per preparar el partit d'avui, després d'haver derrotat diumenge el Clavijo. Un temps que l'equip ha invertit, sobretot, en recuperar jugadors: Gabriel Lundberg ja ha tornat de jugar a Armènia amb la selecció danesa i Jokubas Gintvainis continua recuperant-se de l'esquinç de turmell que es va fer a Lugo i que diumenge el va obligar a treballar de valent per jugar.



El moment de Lluís Costa

Aleix Duran va destacar ahir el gran esforç de Gintvainis per jugar diumenge i va valorar també el moment de l'altre base de l'equip, Lluis Costa: «Estic encantat amb ell. Em dóna molta confiança perquè tot el que li demano ho fa a un nivell altíssim. És un dels tres millors bases de la lliga en defensa. I en atac ara té un problema: no li entren els tirs».

El tècnic de l'ICL, però, no dubta que el base català tornarà a rendir a gran nivell en atac. De moment, destaca que «dirigeix amb tranquil·litat», defensa a gran nivell i va fer un gran esforç per jugar a Luego, malgrat que estava afectat per un virus estomacal.

Duran també va parlar d'un jugador a qui li costa trobar el seu rol: Javi Mugica. «Ens dóna veterania. Tenim un estil de joc basat en la intensitat i en la velocitat, i potser no és un joc que ell estigui tan acostumat a fer. Li estem demanant una cosa nova, que no estava acostumat a fer durant la seva carrera, i tot té un procés». I va afegir que «el creixement de Sakho ha fet que jugui minuts al costat de Trias. Però això no vol dir que no estiguem contents amb ell».