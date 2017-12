Gintvainis està pendent d'una segona opinió a Lituània per saber l'estat del seu turmell

El base lituà Jokubas Gintvainis va ser baixa diumenge a Oviedo i la seva disposició per als propers partits està pendent dels resultats que han de definir exactament l'abast de la lesió del turmell dret, que es va fer fa més de tres setmanes a Lugo. És previst que el lituà viatgi al seu país per rebre una segona opinió mèdica i, després, actuar en conseqüència.

Després de caure lesionat davant el Breogán, a Gintvainis se li va diagnosticar un «esquinç sever de primer grau al lligament peroné astragalí anterior amb vessament important i edema ossi». La seva evolució havia de marcar la disponibilitat, i el lituà va poder jugar els següents tres partits: davant el Clavijo a casa, a la pista del Sammic i diumenge passat davant el Corunya.

Davant el dubte de Gintvainis, el vinculat Dani Garcia ha completat les convocatòries i ha disposat de minuts de joc. I de moment, seguirà sent així. El club no es planteja fer cap fitxatge, si s'ha de fer, fins que no es confirmi l'estat definitiu de Gintvainis i la seva disponibilitat. En els 12 partits que ha jugat, el lituà ha acreditat unes mitjanes de 5,5 punts i 2,3 assistències en 18 minuts