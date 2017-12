Gintvainis seguirà de baixa de forma indefinida i el club confia en Dani Garcia

Jokubas Gintvainis continuarà sent baixa a l'ICL Manresa de forma indefinida per culpa de la lesió al turmell (al peroneu astragalí) que es va fer a Lugo. El base lituà i el club han decidit apostar per un tractament conservador i no hi ha una data estimada per al seu retorn. Per suplir la seva baixa, el vinculat Dani Garcia s'incorporarà de forma completa a la dinàmica del primer equip.

El tractament al qual serà sotmès Gintvainis serà a base de plasme i inclou un pla de rehabilitació. «Caldrà esperar», assegura el club, «a veure la seva evolució o les seves sensacions perquè s'incorpori a l'equip».

Regió7 ja va informar que el base va fer un viatge al seu país per mirar diferents opcions de tractament. «Ha anat a Lituània perquè un metge de confiança li donés una segona opinió. Sabem que no s'ha d'operar però que ha de fer un tractament. Els nostres metges estan en contacte amb els d'allà. Exactament encara no sabem quant durarà el tractament, però dependrà de la seva evolució», va explicar aleshores a aquest diari l'entrenador de l'equip, Aleix Duran.

Respecte al viatge de Gintvainis al seu país, el tècnic va dir que el club li havia donat permís per tal de tenir una opinió que acabés de decidir-lo en la seva decisió de seguir un tractament conservador. «És un jugador de futur i és important que estigui còmode», va explicar Duran.

Després de lesionar-se a Lugo, Gintavinis va jugar contra el Clavijo, a la pista del Sammic i contra el Corunya. Però diumenge passat ja no va jugar a Oviedo, on va actuar amb nota el jove del vinculat Dani Garcia: el base mataroní va jugar poc més de sis minuts, però ho va fer amb personalitat i va aportar dos punts, dos rebots i dues assistències, a més de rebre dues faltes.

Precisament el paper de Dani Garcia ha fet que el club tingui menys urgència a l'hora de buscar un fitxatge. «Si el Dani hagués demostrat que no té el nivell per ser-hi, potser ens hauríem arriscat una mica més o hauríem anat amb més pressa. Però el fet de tenir-lo a bon nivell, en una pista que no era fàcil, i en un moment que no era fàcil, ens ha permès el luxe d'esperar a saber què passava amb Gintvainis per encertar-la», va analitzar Aleix Duran. Ara, el club confirma aquesta confiança en el jugador.