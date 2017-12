Gintvainis descarta passar pel quiròfan

Jokubas Gintvainis continuarà sent baixa a l'ICL Manresa per culpa de la lesió al turmell que es va fer a Lugo. El base lituà ja es va perdre el partit de diumenge passat a Oviedo i tampoc no jugarà demà, en la visita del cuer Ourense al Nou Congost. De moment, ha descartat passar pel quiròfan per recuperar-se de l'esquinç sever que es va fer al turmell dret i farà un tractament conservador. Un procediment que té una incògnita: el temps de baixa.

«Ha anat a Lituània perquè un metge de confiança li donés una segona opinió. Sabem que no s'ha d'operar però que ha de fer un tractament. Els nostres metges estan en contacte amb els d'allà. Exactament encara no sabem quant durarà el tractament, però dependrà de la seva evolució», va explicar ahir l'entrenador de l'equip, Aleix Duran.

Respecte al viatge de Gintvainis al seu país, el tècnic va explicar que el club li havia donat permís per tal de tenir una opinió que acabés de decidir-lo en la seva decisió de seguir un tractament conservador. «És un jugador de futur i és important que estigui còmode», va explicar Duran.

Després de lesionar-se a Lugo, Gintavinis va jugar contra el Clavijo, a la pista del Sammic i contra el Corunya. Però diumenge passat ja no va jugar a Oviedo, on va actuar amb nota el jove del vinculat Dani Garcia: el base mataroní va jugar poc més de sis minuts, però ho va fer amb personalitat i va aportar dos punts, dos rebots i dues assistències, a més de rebre dues faltes.

L'aportació del vinculat



Precisament el paper de Dani Garcia ha fet que el club tingui menys urgència a l'hora de buscar un fitxatge. «Si el Dani hagués demostrat que no té el nivell per ser-hi, potser ens hauríem arriscat una mica més o hauríem anat amb més pressa. Però el fet de tenir-lo a bon nivell, en una pista que no era fàcil, i en un moment que no era fàcil, ens ha permès el luxe d'esperar a saber què passava amb Gintvainis per encertar-la», va analitzar Aleix Duran.

En aquest sentit, el tècnic no vol que un reforç «pugui condicionar el creixement i el desenvolupament» de Dani Garcia, i va explicar que «depèn de quina maniobra féssim, se'ns podria girar en contra». Del base català, Aleix Duran va destacar que «ha estat amb nosaltres des del principi i ha fet bona feina».

La possibilitat de fitxar



De moment, Dani Garcia es mantindrà com el relleu de Lluís Costa a la posició de base, més les aportacions esporàdiques de Gabriel Lundberg. Però Duran va admetre que el club ha estat mirant el mercat, tot i que condicionat per no saber el temps de baixa de Gintvainis: «Trobar jugadors per poc temps i que et donin el nivell no és gens fàcil, per no dir gairebé impossible». A més, el tècnic va dir que estan «contents» amb la posició de base, per la qual cosa no han volgut signar ara mateix un jugador fins a final de temporada. Tot i això, va admetre que «estem mirant opcions tant si és per un període curt com llarg».

I tampoc no va descartar reforços en altres línies de l'equip: «No busquem res en cap posició concreta però estem a oberts que apareguin com alguna ha aparegut en algun moment, i hem considerat que no és adequada. Volem arribar a final de temporada al màxim nivell, créixer amb els que som i si per créixer hem de reforçar alguna posició, ho farem».

Allen és dubte per a demà



A més de la baixa confirmada de Gintvainis, l'ICL afronta el partit de demà davant l'Ourense amb el dubte de Noah Allen, que té un edema ossi a la tíbia que li provoca molèsties a la zona del bessó i del soli. «No el deixa estar còmode», va explicar ahir Aleix Duran. I també arrossega problemes físics Ashley Hamilton, amb molèsties en un turmell que no li permeten entrenar-se al cent per cent.

Tot plegat ha trastocat els plans del tècnic i els entrenaments de l'equip. «Fa setmanes que tenim coses que es van sumant: Costa i Trias amb un virus; després es va lesionar Gintvainis i ha estat tres setmanes forçant el turmell; i entremig vam tenir la setmana dels tres partits en què Lundberg va marxar. No ens estem entrenant amb l'exigència que voldríem», va concloure ahir Duran.