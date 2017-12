L'ICL regala somriures als usuaris d'Ampans i de Sant Joan de Déu

Com és costum en els dies previs a les festes nadalenques, la plantilla i el cos tècnic al complet de l'ICL Manresa han dedicat el matí d'aquest dimecres a realitzar dues visites solidàries a Ampans i l'Hospital Sant Joan de Déu.

La jornada ha començat puntualment a dos quarts d'onze amb la Masia d'Ampans, a Santpedor, com a punt de partida. A diferència de l'any passat, quan la visita era de caràcter més institucional, en aquesta ocasió s'ha interactuat més amb els usuaris de l'associació. Primer de tot, els jugadors han respost les preguntes dels amfitrions, abans de passar a l'acció. Així, els integrants de la plantilla de l'ICL han estat durant pràcticament una hora jugant amb els membres d'Ampans, temps en el qual les dues parts s'ho han passat igual de bé.

Una dosi d'alegria a l'Hospital



La segona parada de la jornada era a l'Hospital Sant Joan de Déu, de Manresa. El grup format pels jugadors i l'staff tècnic ha passat per la planta de pediatria, on hi ha els ingressats més petits.

Amb l'objectiu de poder arribar a més nens, la plantilla s'ha dividit i ha regalat joguines i bufandes de l'equip als pacients de l'Hospital. L'edat de la gran majoria de nens no arribava a l'any, pel que no eren plenament conscients de la visita, però els pares ho agraïen i demanaven una foto que perdurarà en el temps. Els que es mostraven més sorpresos i contents eren els més grans. Algun d'ells reconeixia que no és gaire aficionat al bàsquet, però prometia que a partir d'ara sí.