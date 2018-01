Gintvainis podria tornar a jugar d'aquí a dues setmanes

El base lituà de l'ICL Manresa Jokubas Gintvainis podria reaparèixer amb l'equip el proper dia 21 de gener en el duel que els bagencs disputaran al Nou Congost contra el Melilla. El tècnic de l'equip, Aleix Duran, s'ha mostrat optimista sobre la recuperació de la lesió de turmell que es va fer el 18 de novembre passat a la pista del Breogán i que el va obligar a fer un tractament conservador, després d'haver reaparegut precipitadament.

Segons ha explicat aquest divendres Duran, en la prèvia del partit de diumenge contra l'Actel Força Lleida, Gintvainis "està bastant bé, ho està fent tot sense oposició, la molèstia és molt lleu i la idea és que en les properes setmanes s'incorpori en la dinàmica de l'equip. Esperem que la setmana que ve ja pugui fer alguna cosa, no sé si per jugar [a la pista del Càceres], i per la següent, la dels tres partits [que comencen davant del Melilla], tenir-lo almenys en ritme de grup. Una altra cosa és que després pugui agafar el ritme, el Dani Garcia ha estat bé i s'haurà de guanyar el lloc, però ell està bé".

En cas que Gintvainis pogués tornar contra el Melilla, ho faria un parell de setmanes abans de la disputa de la Copa Princesa d'Astúries, per a la qual l'ICL es classificarà si guanya a Lleida i ho fa per una diferència que no sigui 25 punts inferior a la que necessiti el Prat per superar el Barça B. Per al base seria tornar, precisament, a la pista on es va lesionar, ja que la final seria davant del Breogán al Pazo dos Deportes de Lugo.