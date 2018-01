«Tinc clar que encara podem millorar en tots els aspectes»

Aleix Duran i l'ICL Manresa comencen una altra fase de la competició. Com va dir ahir, en la roda de premsa prèvia al partit de demà a Càceres, ara ja coneixen a tots els rivals i disposen de més elements de judici per tornar-s'hi a enfrontar. A l'equip hi ha un sentiment de feina ben feta per haver-se convertit en un conjunt competitiu i també per haver après d'errades comeses fins ara per esmenar-les en el futur, però ara falta fer un pas més enllà, en el tram decisiu de la competició, per assolir el gran objectiu.

Està satisfet amb la primera volta de la lliga?

Començàvem amb tants jugadors nous que era una mica incògnita. Però de seguida vam detectar molta il·lusió i molta ambició. El dia a dia era molt bo i això ens feia la impressió que ens permetria ser competitius. Ara, guanyar tretze partits amb la igualtat que hi ha en aquesta lliga, ens satisfà bastant. Té mèrit. Potser el fet que hi hagi un equip que ho estigui fent millor, si mirem la classificació, sembla menys. Però l'any passat, a hores d'ara, el primer tenia 13 victòries. Ens fa ser optimistes haver guanyat tants partits amb solvència quan tenim un equip per construir. I encara queda molta feina per fer, i fer-ho des de la victòria és més fàcil.

Vostè sempre diu que vol una plantilla de deu jugadors en què tots sumin. Per aquí passa la millora més gran?

Tots els jugadors poden millorar individualment i com a equip podem fer les coses millor. Des del principi m'he fet pesat amb els deu jugadors perquè nosaltres intentem aplicar un estil intens en defensa, amb ritme... i per mantenir això necessites poder fer rotacions. Si has d'allargar els minuts d'alguns jugadors, costa més. Com més aporti tothom, més podrem repartir els minuts i més podrem posar en pràctica aquest estil de joc que ens fa competitius.

Aviat han de recuperar el concurs de Gintvainis.

És un jugador en qui confio molt. Ens pot donar un relleu exterior que no ens faci esprémer tant jugadors com Álvaro Muñoz, Lundberg o Lluís Costa, que ara estan jugant molts partits per sobre dels 25 minuts i ens va en contra del nostre estil. És important sumar-lo perquè l'equip ha fet un esforç fins ara. L'hem perdut cinc partits, una setmana va jugar mig lesionat i, si hi sumem el dia que es va lesionar, són nou partits de disset. Per créixer necessites gent. Tenim els vinculats, que ens ajuden en els entrenaments, però necessitem un nivell alt de jugadors per exigir-nos més en el dia a dia.

El Breogán és molt endavant?

Intento no comparar-me amb altres equips. És cert que van començar a un nivell molt alt i ara s'ha de veure quin punt de creixement tenen i si són capaços de mantenir un nivell de confiança tan alt. El que sí que tinc clar és que nosaltres encara podem millorar molt. Claríssim, en tots els aspectes. El treball en el dia a dia és bo i tenim talent.

Com veu la resta de rivals? Alguna sorpresa?

Una de les sorpreses serà el Lleida, i no ho dic perquè hagi estat l'últim rival, ho dic des de l'estiu. Han patit molt i són lluny en nombre de victòries, però són un equip que anirà a més perquè els deu jugadors que tenen ara configuren una de les cinc millors plantilles de la lliga. I l'altra sorpresa és el Castelló. A l'estiu van fer un equip molt equilibrat però van començar malament. Han anat trobant el seu estil de joc, molt agressiu, i això fa que siguis poc regular. I de fet, no és tan sorpresa perquè ja té nou victòries. I de la resta, Melilla, Oviedo i Prat, és clar.

Encara falta molt, però quina importància donen a la Copa de la Princesa? És un títol amb doble premi. Hi pensen?

No hi he pensat gaire ni n'hem parlat. Seria perillós començar-hi a pensar i ens relaxéssim en la lliga, perquè això no para. Mentalment, ho hem de tractar com un partit més. Tot i que aquella setmana, quan toqui, pensarem que té unes connotacions especials. És un títol i té el premi de jugar les eliminatòries de play-off amb factor pista si la guanyes. L'equip ha funcionat bé fins ara respectant jugadors i rivals, i si ara ens centrem en això, seria perillós. Ara tenim Càceres, una setmana amb tres partits, amb Melilla, Castelló i ve el Palència. Hem d'estar al cent per cent per competir.

Amb ganes de revenja?

L'equip té ganes de cor-regir coses que es van fer malament a Lugo. Però cada equip ha de tenir la seva personalitat i no hem d'anar allà amb ànim de revenja. Sí que tenim ganes de jugar-hi amb igualtat de condicions, perquè aleshores vam tenir molts contratemps. I potser a algun jugador el va sorprendre el nivell del Breogán, i ara ja no passarà.