L'ICL jugarà la Copa de la Princesa el dissabte 3 de febrer

Ja se sabien els participants, l'ICL Manresa i el Breogán. Se sabia que seria a Lugo. I fins i tot es coneixien els àrbitres (Ángel de Lucas, Asier Quintas i Carlos Merino). Només faltava confirmar la data, i finalment la Copa de la Princesa es disputarà el dissabte 3 febrer.



La Federació Espanyola (FEB) per fi ha donat el dia i l'hora del partit, que serà a les 20:45 i retransmès en directe per Teledeporte. D'aquesta manera, els aficionats manresans que volguessin fer el desplaçament, ja poden començar a planificar el viatge a Lugo.



En aquest sentit, l'ICL Manresa planteja tres opcions per ser al costat de l'equip: un pack de viatge en avió, hotel i entrada; un altre pack de viatge amb autocar i entrada; o simplement demanar una entrada.