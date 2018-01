La final de Copa es jugarà el dissabte 3 de febrer

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va desvelar ahir a la tarda el gran misteri que encara hi havia sobre la final de la Copa de la Princesa: la data del partit entre el Breogán i l'ICL Manresa, que finalment es disputarà el dissabte 3 de febrer al pavelló Pazo dos Deportes de Lugo (20.45 h).

Fins ahir ja estaven confirmats els dos participants, el primer i el segon classificats de la primera volta de la LEB Or, i també els tres àrbitres que dirigiran el partit: Ángel de Lucas (castellanomanxec), Asier Quintas (basc) i Carlos Merino (madrileny).

A més, la FEB va confirmar que el partit es podrà veure en directe per Teledeporte, a diferència de la resta de partits de lliga regular de la LEB Or, que només es poden veure a través del canal de la federació al seu lloc web.

Des del Bàsquet Manresa feia dies que s'esperava la confirmació oficial de la data per preparar el desplaçament d'aficionats. Un viatge que s'afronta amb optimisme després de la bona resposta per anar a Lleida, on precisament es va segellar el bitllet per a la Copa de la Princesa.



Pla de viatge per a l'afició

Només fer-se pública la data, el club va informar que hi ha tres opcions: un paquet de viatge amb avió, hotel i entrada (195 euros més el preu de l'entrada, per confirmar); un paquet de viatge amb autocar i entrada (50 euros el desplaçament); o l'opció de comprar només l'entrada.

Ahir a la tarda, el Breogán va detallar al seu web el preu de les entrades per al partit per a tots els aficionats que no siguin socis del club gallec: 18 euros per als majors de 18 anys i 12 euros per als menors d'edat.