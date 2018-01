L'ICL tem un partit incòmode a Càceres aquest vespre

El partit que l'ICL Manresa afronta aquesta nit a Càceres és incòmode. Incomoda el llarg viatge a la ciutat extremenya, aïllada de mitjans de locomoció ràpids que facilitin arribar-hi còmodament, i també les característiques del rival. Set de les vuit victòries dels avui locals han estat al Multiusos, on només l'Osca i el Prat han aconseguit la victòria en els nou duels que hi han tingut lloc. El conjunt de Ñete Bohigas ja va fer suar molt els bagencs en el debut a la competició i avui amenacen de tornar-ho a fer en l'estrena de la segona volta.

Això sí, el Càceres té dues importants baixes que ja fa dies que arrossega. No hi seran el base Cor-rales i l'ala-pivot Jakstas, per lesió. Tot i aquestes absències, Aleix Duran, l'entrenador de l'ICL Manresa, no es refia d'un conjunt que «està competint amb vuit jugadors de la mateixa manera que ho feia amb deu».



Difícils de liquidar

Del Càceres, Duran explica que «és un equip molt incòmode dar-rere, que roba moltíssimes pilotes, amb una defensa tancada, però agressiva, i amb jugadors que tenen un rol molt definit. Té un bàsquet basat en el talent d'alguns jugadors, amb un bon equilibri interior-exterior i, sobretot, no es desenganxa mai dels partits». Així, tal com va passar al Congost, «i després he vist que ha succeït d'altres vegades, pots pensar que ho estàs fent bé i pots estar gua-nyant només de dos o perdent de sis punts».

Entre els seus homes, el preparador egarenc destaca «Ward i també Rakocevic, que sembla que no hi sigui i de cop et fa sis punts. També un gran veterà com Sergio Pérez, que fa el que toca sempre». Davant d'aquesta falta d'efectius, pot semblar que toqui imposar un ritme ràpid, però Duran matisa que «voler posar massa ritme contra un equip que roba tantes pilotes se'ns pot girar en contra. Desitgem un ritme alt, però també hi ha d'haver un punt de responsabilitat i control».

Després de la classificació per a la Copa, rebuda amb alegria per l'equip i l'afició, l'entrenador de l'ICL espera «mantenir el mateix nivell de competitivitat dels quatre darrers partits, en què hem tingut algun objectiu que ens ha obligat a fer un esforç extra». La bona notícia és que el base lituà Gintvainis, que aquesta setmana ja s'ha entrenat amb els companys, va viatjar ahir a Càceres i avui estarà a la banqueta.