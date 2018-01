Nacho Martín es presenta «motivat» per assolir l'ascens

L'ala-pivot Nacho Martín ha estat presentat aquest dimecres al vespre com a nou jugador de l'ICL Manresa fins al final de temporada. El jugador ha explicat que el director esportiu de l'equip bagenc, Román Montañez, ha estat clau per explicar la seva arribada. Martín, que ha estat tretze mesos sense poder jugar per una lesió al turmell esquerre, s'ha mostrat "dolgut" per l'actitud d'alguns equips d'ACB, que no s'han interessat per ell en aquest temps, i en canvi ha ressaltat que "tant el Valladolid, com el Manresa, sí que ho han fet i aquestes són coses que no oblido".

Martín ha explicat que les negociacions amb l'ICL no han estat "només d'una trucada, sinó que han durat dies" i que va trigar temps a tornar a jugar, divendres amb el Valladolid, perquè "esperava que arribés el moment de fer-ho. Les sensacions van ser estranyes, tornar-se a adaptar a la pista, al joc, a les llums i tot el bàsquet en general". Pel que fa a la possibilitat de no jugar a l'ACB i fer-ho a la LEB, ha admès que "molta gent m'ha dit que era un pas enrere a la meva carrera, però al final bàsquet és bàsquet i jo estic motivat per venir aquí i ajudar el Manresa en els seus objectius".

El jugador també ha reconegut que "no he seguit gaire bàsquet en aquests mesos, només els partits dels meus amics, i mentiria si digués que he estat alerta sobre com ha jugat el Manresa", però ha assegurat que "tenen molt bon equip, pel que he vist avui". També que ja coneixia nous companys, com Lluís Costa o un Jordi Trias "amb qui tinc moltes ganes de compartir equip. Entén el joc com jo. No busco estadístiques personals, sinó compartir la pilota".

Montañez nega sortides

Per la seva banda, el director esportiu, Román Montañez, ha recordat la trajectòria de Martín, el jugador més ben valorat de la lliga ACB de la temporada 2012-13, entre d'altres fites, i ha assegurat que "ve a sumar i a fer que la plantilla encara sigui més potent". Preguntat sobre si la seva arribada provocarà la sortida d'algun jugador, ara que n'hi haurà onze del primer equip, entre els quals cinc pivots, ho ha negat rotundament. "Nacho Martín ve a sumar i a compenetrar-se amb els altres dos quatres, Javi Mugica i Hamilton, i els dos cincs que tenim, Trias i Sakho". De tota manera, a ningú escapa que es tracta d'un jugador de característiques semblants a les de Mugica, amb qui el tècnic, Aleix Duran, ha comptat poc i que sembla que serà el més perjudicat per l'arribada d'aquest nou jugador.