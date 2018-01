L'ICL acorda amb Javi Mugica la rescissió del seu contracte

L'ICL Manresa i Javi Mugica separen els seus camins. Segons ha pogut saber Regió7, el club i l'ala pivot han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins a final de temporada.

En l'edició impresa de Regió7 d'avui ja explicàvem que la seva continuïtat era dubtosa, sobretot després de l'arribada de Nacho Martín, un jugador de la seva mateixa edat (34 anys) i que ocupa la mateixa posició.

El club, però, havia dit que aquest darrer fitxatge era per sumar i que, en principi, no suposaria cap baixa a la plantilla. "No tenim pensat que surti ningú", deia dimecres el director esportiu manresà, Román Montañez.

Finalment l'ICL i Mugica han acordat no continuar junts: el jugador havia tingut poc protagonisme en la primera meitat de la temporada, amb menys de 3 punts de mitjana en poc més d'onze minuts.