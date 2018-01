L'ICL visita un Castelló en línia ascendent

L'ICL Manresa té aquest vespre a Castelló una oportunitat per aconseguir un doble premi, com el que se li va escapar diumenge perdent amb el Melilla: en comptes de derrotar un rival directe i guanyar-li l'average, l'equip va encaixar una derrota amb doble càstig. I avui es pot refer, després de dues ensopegades seguides, davant un Tau que el precedeix a la classificació i que arriba al duel en bona dinàmica, amb nou victòries en els últims dotze partits.

Però el principal enemic de l'ICL, ara mateix, és el mateix ICL i el seu estat d'ànim, que ha millorat des de diumenge. «L'equip estava molt tocat després del partit. Aquestes coses sempre dic que va bé suar-les. Vens al pavelló, mires el vídeo, veus què has fet malament i després surts a la pista, mires endavant, els jugadors suen i els van canviant les cares. Arribes fotut i marxes sabent què fem bé i que ho has de recuperar. No es pot perdre l'ambició», va explicar ahir Aleix Duran.

El tècnic de l'ICL va destacar la bona ratxa del Castelló, que només va guanyar dos partits en les primeres set jornades, i va caure apallissat a Manresa (93-62) i a Lugo (97-69). Després, nou victòries i només tres ensopegades, a Oviedo (68-62), Valladolid (90-73) i Melilla (75-68). «És un equip que està competint a un nivell molt alt i té un punt de confiança. Nosaltres, en canvi, l'hem de recuperar ràpid perquè no fa tant que celebràvem la classificació per a la Copa i tenim prou recent tot el que fèiem bé», deia Duran.

Duran destacava que el Castelló té ara molts pivots en plantilla i que ha reconvertit Tautvydas Sabonis en ala, un fet que «els fa dominar el rebot», precisament un aspecte en què l'ICL destacava i que ha empitjorat en els últims tres partits. Per tant, el tècnic de l'ICL destaca que serà clau «controlar el ritme, saber quan volem córrer i quan no, i dominar la lluita pel rebot, per aturar el seu joc».

Lundberg, dubte

Per al partit d'aquest vespre, l'ICL té el dubte de Gabriel Lundberg per una gastroenteritis que l'ha tingut dos dies al llit. En canvi, Aleix Duran espera que l'últim fitxatge de l'equip, Nacho Martín, estigui en plenes condicions tot i que hagi de jugar un segon partit en tres dies després de 13 mesos de baixa: «No volem sobrecarregar-lo de minuts, però està bé i el turmell el té perfecte. Així que en el període entre partits l'intentarem cuidar al màxim».

D'altra banda, el tècnic no creu que una possible derrota a Castelló faci perillar la seva continuïtat: «Estem fent una feina força consistent i penso partit a partit. Crec que hem tingut mals moments en els dos últims partits però no veig un equip que no competeix o fora de les expectatives. Em centro en el que depèn de mi, a donar confiança a l'equip per al partit i afrontar-lo així».