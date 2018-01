Aleix Duran: «Espero que el triomf tranquil·litzi tothom»

Aleix Duran estava un pèl rabiós al final del partit. Ho estava amb els àrbitres. Considerava que havien donat massa carta blanca al Tau a la segona meitat. Alhora, però, estava orgullós dels seus homes i de la feina feta, d'una victòria que «ens anirà molt bé per a la moral de l'equip, i també espero que tranquil·litzi tothom després de dos mals resultats».

Duran va destacar que «hem fet un partit complet des del principi, en què hem recuperat coses que no havíem fet durant els quaranta minuts dels darrers partits. Hem entès que calia començar amb intensitat des de l'inici i ho hem fet, i a la segona part hem suportat la seva intensitat de la segona meitat, que ha superat el que havia de ser».

L'entrenador de l'ICL va destacar, evidentment, la feina de Nacho Martín, el qual, «a més dels punts que ha fet i de les xifres que ha dut a terme, ens ha donat una estabilitat a darrere molt gran. Té la tranquil·litat suficient per ajudar-nos en moments en què l'altre equip pressiona molt». De tota manera, també va voler parlar de «la feina de tots els jugadors. Per exemple, Jordan Sakho ha jugat poc i ha fet quatre faltes de seguida i Ashley Hamilton ha fet 0 de puntuació, però ens han ajudat molt a aportar la intensitat que ens feia falta en certs moments. Així els ho he dit al vestidor. Avui el Nacho ha dut a terme el rol d'anotar, però aquesta és una feina de tots i tots hem d'estar a punt fer fer les diverses feines que toquen cada dia».

Qui es convertirà des d'ahir en un fan, o una víctima, de Martín és el tècnic castellonenc, Toni Ten, que va lamentar que «per uns mals minuts de l'inici se'ns hagi escapat el Manresa. A la segona part hem millorat, però llavors ha aparegut Nacho Martín i ens ha fet un vestit». Per a Ten, basquetbolistes com ell i Trias «engrandeixen aquesta lliga».