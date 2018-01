Martín-Trias: Les torres bessones de l'ICL ja han connectat

Nacho Martín va admetre la setmana passada, en l'acte de la seva presentació, que tenia moltes ganes de jugar amb Jordi Trias. Considerava que la capacitat associativa de tots dos provocaria que ells mateixos gaudissin damunt de la pista i, sobretot, que l'ICL Manresa en sortís beneficiat. Els dos veterans, de 34 anys el val·lisoletà, i de 37 el gironí, encara no havien coincidit a cap formació en la seva dilatada carrera, però s'intuïa que el seu tipus de joc podia lligar, i encara més en una categoria per sota de la seva pròpia, com és la LEB Or.

I no ha calgut gaire temps per veure-ho. Després de la presa de contacte de diumenge contra el Melilla, en què la derrota va deixar en la penombra l'actuació de tots dos, a Castelló es va veure el millor Martín, amb una posada en escena excelsa, 26 punts anotats i 30 de valoració. Però també es va veure una bona versió d'un Trias que sembla alliberat en part del seu rol de líder i d'home a marcar pels rivals de tota la temporada. Com va dir l'entrenador del Tau Castelló, Toni Ten, «ho ha fet tan bé Martín que semblava que Trias no hi era, però, i tant! que hi era».



Fer-se millor l'un a l'altre



La possibilitat de veure plegats Nacho Martín i Jordi Trias a la pista està sent racionada, en aquests primers partits, pel tècnic dels manresans, Aleix Duran. Han coincidit 28 minuts i 18 segons dels 80 totals dels dos dar-rers partits, aproximadament el 35% del temps, però tots dos han signat els seus millors números amb l'altre al costat, bàsicament en el duel de dimecres al Ciutat de Castelló.

D'aquesta manera, en el partit contra el Melilla al Congost el resultat amb tots dos compartint espai al parquet va ser de derrota mínima, per 20-23, sobretot per culpa del mal final de l'equip en defensa. De tota manera, ja es va veure que el nou fitxatge es beneficiava molt de la presència d'un Trias que li generava espais. 10 dels 14 punts que va anotar van ser amb el gironí al costat, sobretot al segon i al tercer quart. Trias no va tenir un bon partit. Molt desgastat pel pivot dels nord-africans, Fran Guerra, no va tenir protagonisme en atac (només 6 punts). A més, el darrer quart, en què els dos pivots van coincidir els 3 minuts i 41 segons finals, va ser nefast per a l'ICL, que va deixar escapar una diferència apreciable a favor i va perdre el partit.



Millor a Castelló



Dimecres, en canvi, les coses van ser diferents. Cap dels dos no va sortir en el cinc inicial, però van trobar-se en cinc espais de temps en el decurs del partit. El primer va ser en els 3 minuts i 11 segons finals del primer quart. Martín va entrar, amb Trias a pista, i en aquests 191 segons va anotar cinc punts per cap del seu company. El parcial va ser de 5-8 per al conjunt manresà.

Tots dos van iniciar el segon quart i van estar en pista junts 1 minut i 48 segons. Trias va anotar quatre punts, els únics del seu equip, que va perdre aquest parcial per 5-4. Al final del segon període, però, es va viure el millor moment de joc del gironí. En els 3 minuts i 34 segons finals va anotar sis punts, dos dels quals després d'una gran assistència enrere de Martín, qui, al seu torn, va fer un triple. Parcial de 8-11 per a l'ICL.

A la segona meitat, al tercer quart, van viure el seu lapse de temps més llarg fins ara, 6 minuts i 14 segons, en què Martín va fer 7 punts i Trias, 2. Parcial favorable de 15-16 amb el Tau mostrant una gran agressivitat. Finalment, 3 minuts i 16 segons del quart període, amb dos únics punts de Nacho Martín i cap de Trias. 0-5 a favor de parcial.

En total, 18 minuts i 3 segons junts en pista i una xifra a tenir en compte: tots els punts anotats per Jordi Trias, un total de 12, van arribar amb Nacho Martín al seu costat i 17 dels 26 de l'ala-pivot castellà, el 65%, de la mateixa manera. El parcial del duel a la pista del Tau va ser de 33-44 per a l'ICL amb ells dos a la zona.

La connexió basquetbolística entre les dues torres bessones del Congost sembla un fet. Caldrà veure ara com és materialitza en compromisos de més entitat, diumenge amb el Palència i a la Copa, contra el Breogán.