L'ICL pateix però lliga un triomf vital contra el Palència

L'ICL Manresa ha patit però ha aconseguit derrotar el Chocolates Trapa Palència al Congost (78-73) amb tanta dificultat com en el partit de la primera volta. Els castellans han remuntat tots els avantatges dels bagencs, però aquests han resistit millor el final que davant del Melilla i afrontaran en quart lloc la Copa.

El 20-14 amb el qual ha finalitzat el primer quart ha semblat curt per l'actuació de l'ICL. Els manresans han fet una defensa asfixiant i amb només una falta i han començat el partit amb sis punts seguits de Trias que han estat respostos per 7 del Palència, de la mà de Grimau i Miso. Però els manresans han aconseguit tancar la seva anella i anar anotant. Un triple de Hamilton, un contraatac d'Allen i un ganxo de Sakho han provocat que els locals adquirissin nou punts d'avantatge repetides vegades (18-9 ha estat la darrera). Al final, s'han reduït a sis per un parell d'errades ofensives i un triple de Grimau i un bàsquet de Garrido.

L'inici del segon quart no ha estat gaire millor, ja que un seguit d'errades ofensives i una antiesportiva a Gintvainis han provocat que el Palència empatés a 20 punts i que fins i tot adquirís tres punts d'avantatge (22-25) després d'un triple de Miso. Una connexió entre Martín i Trias i un triple en transició de Muñoz, però, han situat el 27-25 i han obligat Joaquín Prado a demanar temps mort. De tota manera ,els castellans ja s'havien ficat al partit i han capgirat el marcador fins al 34-38 a 1.09 per al descans, amb triple de Sergi Pino. Amb 36-40, Lundberg ha anotat un triple i n'ha llançat un altre per anar a la mitja part amb avantatge, però els col·legiats no han vist la falta rebuda (39-40).

El tercer quart ha viscut una altra escapada de l'ICL. Després d'uns primers minuts d'igualtat, un parcial de 14-4, amb l'encert de Lundberg i d'Allen, van situat un 57-47 que feia pensar en una escapada. Però tal com va avançar en la prèvia Aleix Duran, el Palència és un equip dur de rosegar i s'ha basat en els seus veterans, Grimau i Pino, per arribar a situar-se a dos punts a 5.40 del final (62-60).

Tres punts seguits de Pino han situat el 62-65, però entre Allen i Costa han tornat a donar avantatge als locals (66-65), que s'han tornat a beneficiar d'un triple obert errat per Miso. Trias ha anotat dos tirs lliures importants (68-65) a 2.14 per al final i Costa ha provocat que Miso trigués més de vuit segons a creuar el centre del camp a 2.03. Aleshores, Cvetinovic ha enviat Lundberg a la línia de tirs lliures. El danès només n'ha anotat un a 1.40 (69-65) i els àrbitres han indicat una dubtosa falta de Lluís Costa a Miso.

Malgrat tot, el Manresa ha aconseguit respirar amb un 71-65, amb esmaixada de Lundberg, que Grimau ha reduït (71-68). El Palència ha pressionat, però l'ICL ha trencat la seva defensa i Martín ha anotat el 73-68 tot sol sota la cistella a 48 segons per al final. Grimau ha llançat un triple forçat al cantell del tauler. Martín només ha anotat un dels dos tirs lliures intentats i, tot i un bàsquet de Cvetinovic, Costa ha tornat a la línia i ha allargat el resultat fins al 76-70 que el Palència ha comprimit de dos punts a 14 segons per al final. Lundberg ha errat dos tirs lliures que haurien sentenciat i els visitants encara han tingut dos tirs lliures més a set segons per al final amb 76-72. Otegui ha fallat el segon (76-73) i Trias ha rebut falta en el rebot. El gironí ha anotat els tirs lliures (78-73) i ha lligat un triomf treballat.