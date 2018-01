El Prat anuncia el fitxatge del seu particular Nacho Martín

El CB Prat, segon classificat de la LEB Or i rival directe de l'ICL Manresa, ha anunciat la incorporació fins a final de temporada de Saúl Blanco, de 32 anys i 1,96 metres d'alçada, que arriba procedent del Betis de la lliga ACB.

L'aler asturià va fitxar aquest darrer estiu pel contjunt sevillà després de gairebé dues temporades en blanc per culpa de les lesions. Però a l'equip verd-i-blanc no hi ha tingut continuïtat: només ha participat en cinc partits, amb unes mitjanes de 2 punts en 10 minuts.

Format al club Segle XXI i al Gijón, Blanco va jugar quatre temporades al Fuenlabrada, on va tornar després de dos anys a l'Unicaja. A més, també va jugar a l'Iberostar Tenerife, on es va lesionar quan hi disputava la seva tercera temporada.