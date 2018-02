Trias admet que l'equip percep «la il·lusió de la gent» per guanyar la Copa

Jordi Trias és el jugador de la plantilla de l'ICL amb més experiència, per edat i per vivències: ha guanyat tres títols de Copa, dos amb el Barça a l'ACB i un amb l'Andorra a la LEB. Demà, podria guanyar la quarta, a Lugo: «Ho afronto amb il·lusió i espero gaudir-ne». El mateix sentiment que percep el gironí en l'entorn: «És il·lusionador per a la gent, ho hem notat i en som conscients».

Trias, que les ha viscut de tots colors, sap que l'ambient d'una final no té res a veure amb cap altre partit: «Quan jugues per un títol hi ha un ambient diferent, una adrenalina i unes emocions diferents, que a vegades et juguen males passades». I espera que, en aquest cas, li toqui el rebre al Breogán: «Ha estat millor que nosaltres i per això s'ha guanyat el dret de jugar a casa. I això els pot jugar una mala passada perquè són més favorits ells que nosaltres».

Tot i això, el capità de l'ICL espera fer valdre un factor important: la incorporació d'un jugador de qualitat com Nacho Martín, amb qui s'entén bé. «He notat positivament la seva arribada. És una arma més que tenim i els altres equips també han d'estar molt pendents d'ell», analitza Trias sobre l'ala-pivot val·lisoletà.



Un mal record de Lugo

Lluís Costa és un dels jugadors de l'ICL que viatgen a Lugo amb més ànim de revenja: en el partit de la primera volta va jugar indisposat i, a més, va veure com el seu company en la direcció de joc, Jokubas Gintvainis, es va lesionar al segon quart: «Aquell partit se'ns va ajuntar tot i ens van passar per sobre. Vam tenir poca sort. Hem de tenir molt clar que hem de sortir al 200% per competir».

El base, a més, alerta de tots els perills del Breogán: «Els seus jugadors interiors són molt poderosos. En l'últim partit van sumar un 75% de la valoració total de l'equip. Per tant, molta part del joc passa per ells, i s'entenen bé». En aquest sentit, però, Costa destaca la importància del nouvingut Nacho Martín: «Ens ajudarà a aturar-los i fer-los mal a ells». I tampoc no s'oblida del seu joc exterior: «Tenen molt talent i jugadors amb molt d'encert. Ho hem de controlar tot perquè són un equip molt compensat».