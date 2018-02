Activitats per als aficionats al voltant del Pazo dos Deportes

Un centenar d'aficionats de l'ICL Manresa seran avui a Lugo per donar suport a l'equip en la final de la Copa de la Princesa. Un duel amb el Breogán que es disputarà a un Pazo dos Deportes que, ahir, encara no tenia el ple absolut assegurat. Amb entrades encara a la venta, el que sí que estava assegurada era la festa prèvia al partit, amb una fan zone als voltants del pavelló.

El club gallec ha organitzat un torneig de bàsquet 3x3 per a nens de fins a 12 anys. I també hi haurà un concurs de triples per a totes les edats, amb regals per a tothom qui hi participi. Dues propostes que, en cas de pluja (molt probable segons les previsions), es faran a cobert, sota una carpa. Tothom qui vulgui participar al 3x3 podrà apuntar-s'hi a partir de les cinc de la tarda. I una hora després començaran les inscripcions per al concurs de triples.

A més, també hi ha previst música, amb una batalla de discjòqueis, una barra de bar, una botiga per comprar marxandatge i un panell gegant on fotografiar-se amb les mascotes dels equips. Una hora i mitja abans de l'inici del partit, a les 19.15 h, està previst que s'obrin les portes del pavelló.