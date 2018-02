En directe, Breogán - ICL Manresa

Repte majúscul per l'ICL Manresa que juga contra el Breogán a Lugo en la final de la Copa de la Princesa. Si els homes d'Aleix Duran aconsegueixen endur-se el triomf, els permetria tenir el factor pista a favor en els play-off d'ascens a la lliga ACB.

Els manresans no ho tindran gens fàcil, el Breogán ha guanyat els deu partits que ha jugat aquesta temporada al Pazo dos Deportes.



EN DIRECTE - Minut a minut

FINAL: L'ICL MANRESA PERD LA FINAL DE LA COPA DE LA PRINCESA CONTRA EL BREOGÁN (90-86).

Falla Muñoz sota cistella (88-86). I l'ICL fa falta. Rubio anota els dos tirs i sentència el partit (90-86).

Minut de temps mort. L'ICL té una possessió de 17 segons.

El Manresa fa falta per parar el temps i els locals només anoten un dels tirs lliures (88-86).

Bona defensa del Breogán. Costa tira un triple des de lluny que toca el tauler i anota (87-86).

Encerten els dos tirs (87-83).

L'ICL comet falta personal. Llançarà el Breogán des de la línia dels tirs lliures.

Pilota pel Manresa. Només queden 2 minuts. Lluís Costa falla i Martín no pot capturar el rebot.

Minut de temps mort.

Màxima igualtat entre els dos equips. Ricardo Uriz del Breogán segueix fent mal a la defensa dels manresans (85-83).

Trias està pletòric i torna a encistellar.

Rubio no falla. Lundberg entra fins a la cuina i xiulen 2+1. Però no encerta el tir (81-81). Queden 3 minuts.

Lluís Costa falla el triple i Nacho Martín comet falta a Guillem Rubio. Tirs lliures pel Breogán.

El Breogán comet falta en atac. Els gallecs estan irreconeixibles.

Falta personal a Muñoz que anota un dels dos tirs lliures. Empat en el marcador (79-79).

Gintvainis respon amb una bona cistella (79-78).

L'exmanresà Guillem Rubio anota des de la pintura. Ja porta 8 punts.

Jordi Trias torna a la pista per disputar els cinc minuts finals del partit (77-76).

El Breogán no se sent gens còmode en atac.

Partit de dues cares. L'ICL s'ha enfonsat però després de la mitja part s'ha sabut refer.

Triiiiiiiple d'Álvaro Muñoz (77-76). L'afició de l'ICL embogeix.

Triiiiple del Manresa que col·loca el (77-73).

Els dos equips van anotant. Nacho Martín se'n va a la banqueta (77-70).

Gintvainis converteix els dos tirs lliures. Cada vegada l'ICL està més a prop del Breogán (75-68).

Allen anota de dos en un tir en suspensió (75-66).

L'afició del Breogán anima als seus jugadors en l'inici de l'últim període.

El Manresa ha sortit el tercer període amb molta energia per intentar capgirar el resultat. Trias ha tirat de l'equip, i els manresans han reaccionat per deixar la final més viva que mai.

FINAL TERCER PERÍODE

Antiesportiva als locals. Guillem Jou encerta un dels dos tirs lliures (73-64).

Triple del Breogán, però en la jugada següent Trias torna a encertar (73-63).

Lluís Costa encerta els dos tirs lliures abans de tornar a la banqueta (70-61).

Quin canvi d'imatge que estan oferint els manresans. L'ICL ha despertat després d'un segon període horrible (70-59).

Molt bon parcial dels manresans (13 a 26).

Eufòria de l'ICL Manresa! Els bagencs escurcen distàncies i el Breogán demana temps mort (68-59).

El pívot comet falta personal a Guillem Rubio en intentar capturar el rebot (68-55). Queden tres minuts.

Trias anota dos punts de tir lliure i ja en porta 12.

El Manresa s'apropa en el marcador (68-53). Els homes d'Aleix Duran estan buscant a Jordi Trias, i el pívot respon amb cistelles des de la pintura.

Lluís Costa anota de tres punts (66-51).

Queden uns 15 minuts de joc. L'ICL està oferint una millor cara respecte el segon període (66-48).

El Breogán segueix amb un gran encert des de la línia de tres punts (64-46).

Sis punts seguits a càrerc de Jordi Trias (61-46).

L'ICL ha competit durant el primer període on s'ha arribat a col·locar 18 a 17. Però ha sigut un miratge. En el segon període, el Breogán ha sigut molt superior als manresans. Els locals han exhibit un bon joc ofensiu i defensiu que ha deixat els homes d'Aleix Duran molt tocats. Serà clau l'inici del tercer període si es vol intentar la remuntada.

DADES: El partit de la primera volta entre el Breogán i l'ICL Manresa, el parcial del segon quart va ser de 30 a 11. Una xifra considerable que va ser clau perquè els gallecs es puguessin endur el triomf. El parcial en aquesta final de la Copa de la Princesa ha sigut de 32 a 14, uns números molt similars que parlen per si sols.

FINAL DEL SEGON QUART. Guanya el Breogán còmodament amb un 55-33.

Martín anota el seu 12è punts davant una defensa intensa de Guillem Rubio (53-33).

Una mica més d'un minut per finalitzar el segon quart (53-31).

Li fan falta a Nacho Martín i encerta els dos tirs lliures (51-31).

Allen rep falta i anota un dels dos tirs lliures (49-29).

Els manresans no saben com esquerdar la defensa rival. El Breogán està fent un joc defensiu agressiu que no permet anotar amb facilitat els homes d'Aleix Duran (49-28).

L'ICL sembla una joguina en mans dels gallecs. El Breogán està duent a terme un partit força complet tant en atac com en defensa (47-27).

Parcial de 21 a 6 en aquest segon quart demolidor.

Triple de Gintvainis però el Breogán respon amb un altre triple (44-24).

Jordi Trias torna a la banqueta. Encara no ha notat cap punt i l'equip el troba a faltar.

L'ICL s'enfonsa en aquest segon quart (39-21). El Breogán està jugant pràcticament a plaer.

Antiesportiva a Lundberg en tallar un contraatac local (36-21).

Nacho Martín ho intenta des de dins però no aconsegueix encertar.

Guillem Rubio es desfà de Jordi Trias i anota dins la pintura (36-21).

Màxim avantatge pels gallecs (34-19).

Els locals són l'equip que més anota de la LEB Or, i avui, també estan demostrant el seu gran encert ofensiu.

L'ICL no aconsegueix penetrar en la defensa rival.

Aleix Duran ha de demanar temps mort davant el segon triple consecutiu de Díaz del Breogán.

Comença el segon període. El Breogán es col·loca 31 a 19.

FINAL DEL PRIMER QUART. La igualtat impera sobre la pista.

El Breogán té l'última possessió abans de finalitzar el primer quart, però una bona defensa de l'ICL evita que puguin anotar.

El navassenc Salva Arco, gairebé tot sol, anota de 3 pels locals (23-17).

Guillem Rubio del Breogán ha anotat els dos tirs lliures (20-17).

Triiiiple dels manresans (18-17).

Amb l'entrada de Guillem Jou, el tècnic bagenc ja ha canviat els cinc jugadors inicials.

Dos minuts per finalitzar el primer període. L'ICL segueix per sota en el marcador (18-14).

L'ICL ha augmentat la intensitat en defensa i escurça diferències (16-12).

Entra pista Sahko i Noah Allen. Nacho Martín lidera l'encert ofensiu dels manresans.

Primer temps mort de la final, el demana Aleix Duran davant l'encert ofensiu del Breogán (11-3).

El cinc inicial de l'ICL Manresa és: Jordi Trias, Nacho Martín, Lluís Costa, Álvaro Muñoz i Lundberg.