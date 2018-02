El segon lloc, proper objectiu de l'ICL

La Copa de la Princesa s'havia convertit, un cop assolida la classificació, en l'objectiu principal de l'ICL Manresa fins ara. Sense oblidar la finalitat d'intentat pujar, la possibilitat d'aixecar un títol i d'assegurar-se el factor pista en tots els play-off era llaminera. Però el repte il·lusionador es va convertir en un malson durant 20 minuts. I, tot i la recuperació en la segona part de Lugo, l'equip haurà de fer un pas endavant en el tram final de temporada. No per competir amb el Breogán, gairebé inabastable, però sí amb la resta de rivals.

Lluny queda el primer lloc de la lliga regular, teòricament d'ascens directe. El Breogán ha posat la directa per segellar el bitllet esportiu per pujar, si res canvia, el més aviat possible. «Tenen un físic d'ACB», deia dissabte Aleix Duran. Els gallecs tenen dues victòries de marge sobre el Prat i tres sobre l'ICL i el Melilla, els seus perseguidors.

Per tant, l'objectiu ara a Manresa és refer-se del cop de la Copa per acabar segon. «En calent costa saber com afectarà l'equip», deia el tècnic de l'ICL després de perdre aquest cap de setmana a Lugo. «Fins i tot si haguéssim guanyat, hauríem pogut pensar que ho havíem fet bé, i no és així».



Tres principals rivals

A falta de 13 jornades per acabar la lliga regular, l'ICL és quart (15-6), empatat amb el Melilla, tercer i amb l'average guanyat als manresans. I el Prat és segon (16-5). Superar aquests dos rivals i deixar enrere l'Oviedo(14-7) ha de ser el gran objectiu a partir d'ara, per afrontar els play-off en les millors condicions possibles.

«Vull que entenguem una vegada per totes que ens hem de preparar per a tot», va dir l'entrenador de l'ICL dissabte, pendent de «veure la reacció de l'equip i d'ajudar-lo que ho faci com volem». La recuperació de la derrota de la Copa i la millora coral seran vitals en el desenllaç del curs.

Per començar, l'ICL s'enfronta a quatre rivals que són per sota a la classificació (Araberri, Barça B, Palma i Osca) abans de rebre el Breogán, el dia 11 de març, en una prova de foc per veure si l'equip continua evolucionant fins al nivell de poder competir amb el millor equip de la categoria.

I després li quedaran dos duels directes més: contra l'Oviedo, al Nou Congost (després de jugar contra Clavijo, Sammic i Coru-nya), i en la penúltima jornada davant el Prat. Amb l'Oviedo, els manresans han de recuperar 5 punts d'average en contra després del 81-76 del poliesportiu Pumarín. I davant el Prat, l'ICL defensarà els 13 punts de marge de la victòria de la primera volta al Nou Congost (75-62).



Els enfrontaments directes

En el joc dels averages, hi ha un equip que ja ha fet una part de la feina: el Melilla el té guanyat a l'ICL, a qui ha derrotat en els dos enfrontaments d'aquesta temporada: 68-66 a Melilla i 69-77 a Manresa. Això sí, encara li falta jugar a la pista del Breogán i rebre tant l'Oviedo, amb qui va perdre per 10 punts, com el Prat, a qui va derrotar per 3 punts. Dos partits a casa per intentar consolidar la seva línia ascendent: el conjunt que entrena Alejandro Alcoba és el posseïdor, ara mateix, de la millor ratxa de victòries de la categoria: n'ha encadenat cinc.

Per contra, el Prat, tot i que ocupa la segona posició en solitari, és qui ho té més desfavorable en els duels directes i qui més haurà de suar per mantenir aquesta posició de privilegi que li permetria jugar totes les eliminatòries de play-off amb factor pista a favor: ha de jugar amb l'ICL (arrossega un -12 del Nou Congost), amb el Melilla (amb qui va perdre per 3 punts a casa) i amb l'Oviedo (a qui va derrotar per 2 punts). Això sí, els del Baix Llobregat ja no s'han d'enfrontar amb el Breogán, com sí que ho han de fer encara l'ICL, el Melilla i l'Oviedo.

El conjunt asturià, entrenat pel tàndem d'exmanresans format per Carles Marco i Javi Rodríguez, a més de jugar a la pista del Breogán, té tots els duels directes de la segona volta a domicili: ha de venir a Manresa (té un +5 a favor), ha d'anar a Melilla (+10 a favor) i al Prat (-2 en contra). Per tant, calendari complicat per a l'immediat perseguidor de l'ICL.