Gintvainis és dubte per jugar diumenge contra l'Araberri

El base lituà de l'ICL Manresa Jokubas Gintvainis no té segur jugar aquest diumenge contra l'Araberri (19 hores) en el partit que significarà el retorn dels bagencs a la lliga després d'haver perdut la Copa. El director de joc es va fer una estrebada muscular de la qual ha informat aquest divendres l'entrenador, Aleix Duran. Els dos darrers entrenaments han de ser clau per saber si pot actuar contra els bascos.

No està sent una temporada fàcil, des del punt de vista físic, per a Gintvainis, que ja es va fer un esquinç de turmell el novembre passat a Lugo que el va tenir gairebé dos mesos fora de combat.

També està tocat l'escorta Guillem Jou, que té molèsties musculars per a les quals se li han de seguir fent proves però que no han de privar-li de disputar el partit contra l'Araberri.