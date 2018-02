L'ICL derrota l'Araberri en un festival ofensiu

L'ICL Manresa ha tornat de la Copa amb una victòria necessària després de la derrota a Lugo davant d'un Araberri molt ofensiu que ha posat problemes sobretot a la primera part. Els manresans, però, han millorat en defensa a la represa i han sotmès el rival en el tram final.

El primer quart ha complert les premisses esperades. L'Araberri, l'equip amb més capacitat ofensiva de la lliga, juntament amb el Breogán, s'ha basat en les cistelles d'un inspirat Wintering per obtenir els primers avantatges (10-15), que han obligat Aleix Duran a demanar un temps mort. L'ICL ha respost amb l'entrada d'Allen qui, amb sis punts en transició, ha donat el primer avantatge als locals (16-15). Aleshores, però, novament Wintering, Dee i Uclés han seguit atacant la cistella bagenca i, amb un parell de 2+1 inclosos, han allargat l'avantatge fins a un 18-26 que ha estat 20-26 al final del primer quart.

A la represa ha semblat que l'ICL ofegava una mica l'atac de l'Araberri a l'inici, ja que el tècnic visitant ha assegut les seves dues estrelles, Wintering i Dee. Gintvainis ha respost amb cinc punts seguits i, tot i que Mitrovic ha deixat el 25-29, ara els locals trobaven més el camí de la cistella i s'han posat per davant amb un bàsquet de Lundberg (32-31). De tota manera, els bagencs no podien controlar les pilotes interiors i Uclés i Pechacek han castigat amb accions de 2+1 no aprofitades amb els tirs addicionals (34-37). Afortunadament, però, dos triples de Costa, un de Lundberg i un gran contraatac amb esmaixada de Nacho Martín han permès l'ICL arribar al descans amb quatre punts d'avantatge (51-47) enmig del festival ofensiu.

Al tercer quart l'ICL ha pogut aturar el cabal atacant de l'Araberri en uns primers minuts que ha tingut Lluís Costa com a gran protagonista. El barceloní s'ha atipat de repartir assistències, amb Sakho com a màxim receptor. Darrere, l'equip tapava bé, després de dos tirs lliures errats per Wintering, Trias ha situat la màxima diferència (71-59). Era el moment en què es podia trencar el partit, però un triple de Dee i un altre de Wintering, a més de dos tirs lliures errats per Trias, han permès els vitorians arribar al darrer període amb només nou punts de dèficit (79-70).

Al darrer quart, l'Araberri ha intentat reaccionar amb un bàsquet inicial d'Uclés, però ha estat l'ICL qui ha dut el ritme de joc i, amb un triple de Muñoz i l'aportació d'homes de la segona unitat com Jou i Hamilton, s'ha escapat de setze punts (91-75). Els minuts finals ja han sobrat, amb el públic esperant si s'arribava al punt 100, fet que no ha passat per culpa d'un bàsquet anul·lat a Allen.

Al final del partit, els jugadors de l'ICL han fet entrega d'una camiseta firmada al soci Lluís Martínez, que va perdre la mare, la germana i un amic la setmana passada en accident de trànsit.