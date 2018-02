L'ICL recupera el tercer lloc en un altre partit d'alta anotació (94-103)

L'ICL Manresa ha guanyat a la pista del Barça B (94-103) i ha recuperat la tercera posició a la classificació. Després de dos primers quarts amb molts punts, la intensificació de la defensa al tercer quart ha estat clau per assolir un triomf imprescindible i meritori.

La primera meitat ha estat marcada pels molts punts aconseguits per tots dos equips i per les moltes faltes indicades contra l'ICL. El Barça B ha dut la iniciativa durant una gran part dels dos primers períodes, impulsat primer per Aleix Font i després pels triples de Sergi Martínez. Ha arribat a vèncer per vuit punts (31-23). A l'altra banda, Martín i Sakho s'han carregat de faltes, però entre Trias i Lundberg mantenien l'equip dins del duel amb un 31-27 al final del període.

Al segon, el duel ha estat entre Sakho i el mencionat Martínez. L'ICL ha estabilitzat la diferència i fins i tot s'ha arribat a avançar, però continuava patint en defensa i a l'hora de trencar els pivots locals. Al final, empat a 53 punts, amb una intensificació de la defensa manresana. Aquesta tendència ha seguit al tercer quart, en què l'ICL ha buscat més la penetració i no tant el tir. Un dos més un de Nacho Martín ha situat el 63-67.

Els darrers minuts han estat una lliçó de defenses i sense faltes dels manresans i l'encert del val·lissoletà i també de Noah Allen ha permès arribar al darrer descans amb onze punts de diferència (66-77). En el darrer període, la diferència ha crescut fins a quinze punts (68-83) que semblaven deixar-ho tot enllestit. Però el Barça B no s'ha rendit i s'ha acostat fins al 85-91 gràcies a Aleix Font. Però la veterania manresana ha estat clau en aquest moment i els punts de Muñoz han reblat el triomf.