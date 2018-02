El Palència estrena entrenador amb triomf i dura derrota del Lleida

L'arribada d'Alejandro Martínez a la banqueta del Chocolates Trapa Palència sembla que ha reactivat el conjunt castellà en la seva lluita per entrar als play-off. Just abans d'estrenar pavelló, i en la setmana de la destitució de Joaquín Prado, els palentins van der-rotar a domicili (60-72) un Iberostar Palma que sembla que haurà de lluitar amb el Sammic i el Clavijo per evitar una de les posicions de descens a la LEB Plata i que diumenge visita el Congost.

El domini dels visitants va ser clar durant tota la segona meitat. En la primera, els insulars van mantenir-se amb petits avantatges en el marcador, 12-8 al primer quart i 27-25 al segon. Però un parcial de 2-11, amb encert de la línia exterior visitant, va propiciar que el Palència arribés al descans amb set punts de diferència (33-40). A la represa, el Palència va anar eixamplant el resultat fins a estabilitzar-lo per damunt dels deu punts. Cvetinovic, amb 21 punts, va ser el màxim anotador del partit. Pels locals, el lituà Zyle en va anotar 15.

No va tenir tant encert l'Actel Força Lleida, que va caure derrotat a la pista d'un Sammic que havia encadenat una mala ratxa que l'havia deixat en posició de descens. Ara es troba amb un triomf de diferència sobre el Palma i el Clavijo, i respira una mica més. En canvi, els lleidatans queden fora de les posicions de play-off, a un triomf del Leyma Corunya, que és l'equip que ara delimita el tall.

Els guipuscoans ja vencien al descans per 43-31, amb un sensacional Serrano, que va anotar 12 dels seus 14 punts en aquest període. Al final, el marcador 80-75 va ser causat més per una tasca de maquillatge, sobretot pels 17 punts d'Ogungbemi-Jackson, que per res més. Miquel Feliu en va anotar 4.