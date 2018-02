L'ICL ha de treballar més del previst per imposar-se al cuer

L'ICL Manresa ha derrotat el Palma en una victòria d'aquelles amb les quals es compta abans de començar, però que de vegades es compliquen. Jugar a casa contra el cuer semblava fàcil per a un conjunt, el bagenc, que es troba en bona línia de resultats, però el ritme lent imposat pels balears i la dificultat per anotar han conduït a un final de partit en què, tot i que el triomf no ha perillat, sí que s'ha hagut de treballar més del previst.

Ja s'ha vist des de l'inici que la tarda no seria fluïda, lluny de les anotacions centenàries de les darreres jornades, quan el Palma s'ha situat amb un 0-8 favorable i l'ICL ha trigat tres minuts i mig a anotar el primer bàsquet, un triple de Nacho Martín. Amb jugades de tres punts, l'ICL s'ha acostat al seu rival, al qual ha avançat a l'inici del segon quart (16-15) amb una esmaixada de Sakho. El Palma ja no s'ha tornat a avançar més i els bagencs han anat al descans amb sis punts de diferència (35-29).

Aquesta ha crescut a la represa, sobretot de la mà dels punts d'un inspirat Lluís Costa i també de Jordi Trias, per suplir la falta de punts d'homes habitualment anotadors com Álvaro Muñoz o Nacho Martín. Tot i que el ritme continuava sent baix, la diferència ha continuat creixent fins a la màxima (49-35) a l'equador del tercer quart.

Aleshores, però, l'ICL ha tornat a relaxar-se i els punts de Rafa Huertas han propiciat que l'Iberostar s'acostés fins a un 66-61 quan encara faltaven quatre minuts. En aquest moment, entre els tirs lliures i de Trias i una cistella de Gintvainis els manresans s'han tornat a escapar (70-61), una diferència reduïda en l'últim segon amb un triple de l'inefable Huertas. L'ICL segueix tercer, a un triomf del Prat i amb un sobre el Melilla.