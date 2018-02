Duran: «Ens han sorprès amb una defensa que no havíem vist»

Aleix Duran va fer un exercici de sinceritat després del triomf davant el cuer de la LEB Or i va admetre que l'Iberostar Palma havia sorprès l'ICL a l'inici amb una defensa que no s'esperava i que li va trastocar els plans. Però tot seguit va lloar la capacitat de reacció de l'equip i va enviar un missatge a la plantilla: «Tots els partits els hem de treballar molt, no ens podem relaxar».

«Ens hem trobat amb un equip que ens ha fet una defensa que no li havíem vist, una pressió que es convertia en zona, i ens ha sorprès», admetia Aleix Duran sobre el plantejament inicial del Palma. «Et deixen tirar bastant: al final del primer quart ja havíem llançat deu triples. Per això estic satisfet per com l'equip s'ha recompost davant una situació inesperada».

El tècnic de l'ICL va destacar que l'equip «ha estat tranquil» després d'un mal inici i que al segon quart, «amb més ganes i decisions individuals», va començar a decantar el partit a favor seu. Tot i que per acabar-ho de lligar tot va caldre reescriure el guió: «Al descans hem organitzat la sortida de pressió i l'atac a zona, i hem fet un tercer quart molt bo a partir de la defensa. Semblava que el partit es podia trencar però han anotat tres triples seguits i s'han acostat».



Tranquil·litat i galons

Amb només sis punts de marge, l'ICL afrontava un desenllaç complicat en què l'entrenador manresà va destacar que «l'equip ha estat seriós i tranquil, trobant bons tirs, tot i que no teníem l'encert dels últims partits. I hem trobat jugadors que han anotat cistelles clau. Hem arribat al final sense que perillés la victòria en cap moment».

Això sí, l'equip no va començar el partit tan bé com pretenia: «Ens ho havíem marcat com a objectiu. Però ens ha sorprès la seva defensa i ens ha tret del pla de partit. Teníem coses clares marcades per fer un bon inici, que fa dies que no fem bé», recordava Duran.

El tècnic de l'ICL destacava que aquest cop el mal inici de l'equip havia estat «per mèrit d'ells». I va lloar el bon partit el rival: «Rafa Huertas ha fet 20 punts, amb cistelles de mèrit i traient faltes. Ells també tenen jugadors que dominen la lliga».

Davant un rival desacomplexat, l'ICL es va recompondre a temps: «Anàvem al rebot en atac i defensàvem. És el que havíem de fer. Quan no anotes hi ha un punt de frustració. A més, veníem de dos partits de molt encert. Però aquesta frustració no s'ha vist en el joc. M'hauria agradat un partit més brillant però estic content amb la maduresa de l'equip».

El tècnic del Palma, Félix Alonso, també estava satisfet pel bon partit del seu equip, que va guanyar tres parcials a l'ICL i va mostrar-se més competitiu que en duels anteriors: «Preferiria haver perdut tres parcials com el Manresa i haver guanyat. Això ens ha de fer veure com som capaços de competir contra un dels millors equips de la competició. Ens ha de donar força per al tram final».