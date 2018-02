L'exmanresà Pep Ortega reforça un rival directe de l'ICL

El CB Prat, segon classificat de la LEB Or i rival directe de l'ICL Manresa per un lloc de privilegi a final de curs, ha anunciat un nou reforç per al desenllaç de la temporada: torna a l'equip l'ala-pivot vigatà Pep Ortega, de 33 anys i 2,01 metres d'alçada.

Ortega, que va jugar amb el Bàsquet Manresa a l'ACB la temporada 2014-15, viurà la seva tercera etapa al Prat, on ja va jugar la temporada 2008-09, a la LEB Plata, i també el curs passat. Aquesta temporada, Ortega estava jugant al SOPCC Basket, de la NM2, la quarta divisió francesa.

Amb ell, el Prat suma un altre jugador experimentat, com Saúl Blanco, fitxat setmanes enrere del Betis. En els tres partits que ha jugat, l'aler asturià ha fet unes mitjanes de gairebé 8 punts, 3 rebots i 4 assistències.