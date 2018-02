Matt Walsh: L'estrella fallida que fa el salt als despatxos

Els seguidors del Bàsquet Manresa segur que recordaran l´aler Matt Walsh. El nord-americà va arribar al Congost l´estiu del 2007 avalat pel cartell de ser un exjugador NBA (Miami Heat, New Jersey Nets i Cleveland Cavaliers, tot i que en la lliga d´estiu) i després d´una excel·lent campanya a la lliga grega, dos fets que, a priori, aportaven arguments per veure en ell l´anotador de referència de l´aleshores Ricoh Manresa.

Walsh i la seva esposa, l´exmodel de Playboy Lauren Andersen, van arribar com un huracà al Bages i, d´entrada, el seu cartell d´estrella va semblar més que justificat gràcies als 21 punts que va signar en el seu debut contra el Menorca i que van fer creure a més d´un que l´ull que du tatuat al palmell de la mà dreta era una bona garantia a l´hora d´afinar la punteria.

Les seves aportacions, però, ben aviat van començar a mostrar esquerdes. Algunes lesions, problemes d´adaptació i unes aportacions massa irregulars (capaç de passar d´anotar entre 20 i 25 punts algunes jornades i quedar-se pràcticament en blanc en d´altres) van fer que l´idil·li del nord-americà amb la directiva i el públic del Congost s´anés apagant, malgrat els intents de redreçar la situació amb pancartes animant-lo incloses.

Walsh no va arribar ni a completar la temporada al Bages i, a mitjans de febrer del 2008, després d´unes llargues negociacions per tancar la seva sortida, l´aler va canviar el Ricoh Manresa per l´Spirou Charleroi belga i el club li va trobar un relleu en la figura de Toby Bailey, un jugador més complet i coral.

Els defectes que Walsh va deixar entreveure a Manresa el van acompanyar durant la resta de la seva intermitent carrera i el van portar a defensar una quinzena de samarretes diferents en menys d´una dècada, incloent les de l´UCAM Murcia i l´aleshores Saski Baskonia, fins que es va retirar l´any 2015 a Turquia.

Ara, tres anys després de penjar les vambes, Walsh torna a ser notícia després convertir-se en un dels propietaris del New Zealand Breakers d´Auckland, equip de la lliga neozelandesa de bàsquet. Una etapa en la que compartirà negocis, entre d´altres, amb l´exestrella de la NBA Shawn Marion (Phoenix Suns, Dallas Mavericks, etc).

Tres ´manresans´ als antípodes

Però la connexió manresana als antípodes no acaba aquí. Encara que potser no ho arribi a saber mai, Walsh coincidirà a Auckland amb un altre cognom familiar al Congost. I és que una de les nissagues més vinculades a l´equip kiwi és la dels Fotu, on encara hi milita en Daniel, germà d´Isaac Fotu, exjugador dels Breakers i breument de La Bruixa d´Or Manresa, on l´any 2015 va ser un dels protagonistes de l´agònica salvació en la darrera jornada en la que els manresans es van imposar de manera quasi miraculosa al Real Madrid al Palacio de los Deportes.