El Breogán fitxa abans que s'acabi el termini per fer-ho

Aquest dimecres, a les dues de la tarda, s'ha tancat el període de contractació de jugadors de la lliga LEB Or i el líder, el Cafés Candelas Breogán, ha estat qui ha expremut més aquest termini. Els gallecs es van fer dimarts al vespre amb els serveis de l'escorta eslovè Sandi Cebular, d'1,95 metres i 31 anys, que es trobava sense equip després d'haver rescindit el seu contracte amb el Mahram Teheran iranià. Abans havia jugat amb dos conjunts de la LEB Or, el Rosalía de Castro, la temporada 2008-09, i el Lobe Osca, la 2012-13, amb una mitjana d'11,6 punts per partit.

El Breogán s'ha curat així en salut en cas d'una possible lesió, ja que la posició d'escorta la té ben coberta amb Salva Arco, Sergi Quintela i Darío Fuzaro. El tècnic, Nacho Lezkano, ha explicat a El Progreso de Lugo que el jugador sap que arriba a un equip que "no té necessitats. Fitxem perquè hi ha una data a partir de la qual no ens és possible fer incorporacions, Si no, no ho haguéssim fet, però no volem que se'ns lesioni algú i anem coixos algunes setmanes".

De fet, els clubs només podran contractar algú nou si és en cas de lesió greu. Ahir a les dues no hi va haver contractacions de darrera hora. Els darrers dies, l'Unión Financiera Oviedo ha estat l'equip que s'ha mogut més, amb quatre incorporacions, Carlson, Chema González, Vrkic i, abans, Novak, en els llocs de Maynard, Arturo Fernández, Rinkunas i, temporalment, Arteaga. També el Prat ha fitxat aquesta setmana, en el seu cas l'exjugador del Bàsquet Manresa Pep Ortega.