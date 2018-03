L'ICL aixeca setze punts en contra a Osca i se situa segon

L'ICL Manresa s'ha situat en segon lloc de la lliga LEB Or. Ha combinat la seva victòria a Osca amb una derrota del CB Prat a Ourense (61-58). Ara tots dos equips estan empatats. Els manresans, però, han hagut d'aixecar setze punts (39-23) després d'una primera part molt dolenta.

El primer quart de l´ICL ha estat horrorós. Tot i que Muñoz ha anotat els seus dos primers tirs i ha situat el seu equip amb un 2-5 favorable, el Levitec ha començat a defensar bé i a anotar mitjançant VanWijk i Marxo per clavar un parcial de 10-0 per situar el 12-5. Lluny d´aturar-se, però, els aragonesos han anat anotant triples (4 de 5 en aquest període) davant de les errades i de la mala defensa visitant fins que Adekoya ha situat un 26-11 terrible que Lundberg ha matisat amb un triple (26-14).

Al segon quart semblava que les coses començaven millor, sobretot amb els punts de Lundberg i amb un triple d´Álvaro Muñoz, que ha situat el 29-21. Però la defensa de l´ICL continuava flaquejant i entre els punts d´Adekoya, la tercera falta de Muñoz i una tècnica a Hamilton per una enganxada el Levitec s´ha escapat amb un 39-23. Lundberg ha fet un 2+1, però llavors ha fallat dos tirs lliures (tres en total) que haurien pogut acostar el seu equip. Un triple d´Allen ha situat el 41-29 i en el tram final, malgrat que Motos també ha anotat de tres, entre Costa i un Jordi Trias tocat per una gastroenteritis han aconseguit perdre només per deu punts (45-35).

L´inici del tercer quart no ha estat del tot encertat, però almenys, en defensa, l´equip ha aconseguit mantenir a ratlla els aragonesos. Un parell de contraatacs han acabat amb bàsquets de Nacho Martín i Costa han situat el 49-43 i han obligat a demanar temps mort a Guillermo Arenas, el tècnic local. L´avantatge encara s´ha reduït més, fins a un 52-49 amb dos tirs lliures de Sakho, però dues faltes poc intel·ligents del congolès i un triple de Sergio Rodríguez ha fet tornar a disparar el marcador fins a un 59-49. El ritme, però, ara era de l´ICL i, tot i un altre triple de molt lluny de Sergio Rodríguez, els punts de Lundberg, Muñoz i Martín han acostat fins a un 62-59 que ha quedat en 64-59 a l´últim descans.

En el darrer quart, el Levitec ha tornat a trobar el tir exterior amb dos triples consecutius de Van Wijk i Marzo que han situat el 69-60, però una sèrie de recuperacions amb bàsquets, bàsicament de Nacho Martín, han tornat a comprimir el resultat fins al 71-68 a 5.50 per al final. Els següents minuts han estat un conte del gat i la rata amb els aragonesos sempre davant i decisions discutibles de l´àrbitra Asunción Langa de Martín. El Levitec s´ha escapat amb 76-71, però Trias i Martín han acostat el resultat a un 77-76 a 1.43. Des d´aquest moment, els locals ja no han anotat més i tres punts de Trias, un de tir lliure, i els tirs lliurs de Gintvainis han deixat el 77-82 final.